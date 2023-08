27.08.2023 h 22:27 commenti

Incendio a Montemurlo, fiamme in un’azienda di cosmetici

L’allarme al 115 è scattato attorno alle 20. Sul posto personale del distaccamento di Montemurlo e in supporto dalla sede centrale

I vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti, poco dopo le 20 di questa sera, 27 agosto, per un incendio sviluppatosi all'interno di un'azienda di prodotti cosmetici, in via Della Robbia, nella frazione di Oste. Un'altra squadra ed un'autobotte sono state inviate in rinforzo dalla sede centrale. Il rapido intervento ha scongiurato il propagarsi delle fiamme che sono state messe subito sotto controllo. In atto le operazioni di bonifica dei locali invasi dal fumo. Ancora da accertare le cause di innesco.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

