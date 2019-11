16.11.2019 h 10:39 commenti

Incendio a Galcetello, brucia un casolare abbandonato

Intervento dei vigili del fuoco in via Marie Curie. Distrutti i giacigli di sbandati e senzatetto. Scongiurati danni ad un camper parcheggiato nelle vicinanze

Fiamme in un edificio abbandonato in via Marie Curie, a Galcetello. E' successo intorno alle 9 di oggi, sabato 16 novembre. L'incendio, divampato all'interno dell'immobile diventato rifugio di sbandati e senzatetto, ha distrutto giacigli di fortuna e materiale vario. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Prato e di Montemurlo.La prima preoccupazione è stata quella di accertare l'eventuale presenza di persone nel casolare ipotesi esclusa dopo il primo accesso nei locali di quello che è a tutti gli effetti un rudere. Il tempestivo intervento ha consentito di evitare che il rogo si propagasse ad un camper parcheggiato nelle immediate vicinanze dell'edificio. Non sono al momento chiare le cause che hanno originato l'incendio.