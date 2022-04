30.04.2022 h 13:12 commenti

Incendiati i cassonetti di un ristorante in piazza Mercatale, indagini sulle cause

E' successo stamani. Le fiamme hanno attaccato il tavolozze in legno che chiude il locale un tempo adibito a bagni pubblici

Momenti di paura questa mattina, 30 aprile, in piazza Mercatale davanti alla pizzeria Chicco d’uva. Attorno alle 9, hanno preso fuoco i contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata che il ristorante ha esposto all'esterno per il ritiro. Le fiamme sono arrivate al pannello di legno che chiude la vecchia sede dei bagni pubblici ma il pronto intervento dei vigili del fuoco di Prato ha permesso di domare velocemente le fiamme e di limitare i danni all’immobile del Comune.

Sul posto anche la polizia municipale che sta effettuando degli accertamenti per capire se la causa dell’incendio sia accidentale oppure no. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di pubblica sicurezza e dei locali vicini.



Edizioni locali collegate: Prato

