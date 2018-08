07.08.2018 h 12:21 commenti

Incendi di bosco, individuato a denunciato il responsabile di un rogo a Rocca Cerbaia

I carabinieri forestali stanno indagando anche sulle fiamme che hanno distrutto un bosco e una oliveta a La Querce. Multati due cittadini a Vernio che avevano acceso un fuoco in un terreno

I carabinieri forestali di Prato hanno individuato e denunciato per il reato d’incendio boschivo colposo il presunto responsabile dell'incendio che a inizio luglio in località Carmignanello-Rocca Cerbaia aveva distrutto poco più di 200 mq di bosco, prima di essere domato dai volontari convenzionati con la Regione Toscana e dai vigili del fuoco. Dopo un’attenta attività d’indagine, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica delle fiamme a partire dal punto d’innesco e sono riusciti a risalire al presunto colpevole.

Ancora in corso, invece, le indagini per risalire al responsabile dell’incendio che si è sviluppato in località La Querce. In questo caso le fiamme hanno percorso oltre 650 mq di bosco quercino e quasi 2000 mq di oliveto prima di essere spente. Al momento è stato individuato il punto di partenza delle fiamme ed è stata trasmessa alal procura una segnalazione contro ignoti.

I militari in servizio a Vernio hanno invece due sanzioni amministrative ad altrettanti soggetti che sono stati sorpresi ad accendere un fuoco in questo periodo nel quale, ai sensi della normativa regionale, vige il divieto assoluto di accendere fuochi.