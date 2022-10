14.10.2022 h 13:13 commenti

Incastrato sotto un armadio, salvato dai vigili del fuoco: al Datini la simulazione di un sisma

L'intervento, organizzato in occasione della settimana della protezione civile, ha coinvolto una squadra del comando di via Paronese e un'ambulanza del 118. Utilizzata l'autoscala e la barella toboga

Ore 11,30 al Datini scatta l'allarme per un ragazzo rimasto intrappolato sotto un armadio che è caduto, sul posto arrivano i vigili del fuoco e un'ambulanza. In 7 minuti il ferito è stato calato dalle finestre del secondo piano della scuola, visitato dal personale del 118 e trasportato al Santo Stefano. Ore 11,40, fra gli applausi degli studenti, finisce la simulazione del salvataggio di un alunno in seguito a un terremoto.L'iniziativa rientra nella quarta settimana dedicata alal protezione civile e alla vigilia della manifestazione "Io non rischio" pensata proprio per informare la popolazione sui comportamenti da tenere durante sismi e alluvioni. Una lezione pratica e in diretta di come opera il sistema della protezione civile.La scuola è' stata evacuata ma all'appello manca uno studente, intervengono i vigili del fuoco che dopo aver constatato l'inagibilità delle scale perlustrano le aule trovano il ferito e organizzano il soccorso dall' esterno utilizzando l'autoscala, il ragazzo viene imbarcato e trasportato a terra con la barella toboga per poi essere affidato al personale medico."Un'operazione - ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco Nicola Ciannelli - che prevede una buona preparazione fisica da parte degli operatori che utilizzano le corde per salire al piano, ma dall' altra anche un coordinamento con tutti gli altri soccorritori in modo da non ostacolarsi a vicenda".Alla simulazione, oltre alle forze dell'ordine, alla Municipale e alle associazioni di volontariato ha partecipato anche il prefetto. "Abbiamo organizzato un evento per diffondere la cultura della sicurezza- ha spiegato Adriana Cogode - e per far comprendere i meccanismi del sistema di protezione civile. A Prato ci sono molte associazioni di volontariato con vocazione solidaristica che hanno una buona competenza in materia di protezione civile".