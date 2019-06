22.06.2019 h 11:34 commenti

Incastrato nella ringhiera del balcone tenta di liberarsi e cade nel vuoto, l'orribile fine di un barboncino

Il cane è precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Marx. I vicini di casa hanno cercato di avvertire la proprietaria del pericolo che il suo animale stava correndo. Improvvisamente la tragedia: il barboncino si è liberato ma era troppo sbilanciato in avanti ed è volato giù

E' rimasto incastrato nella ringhiera del balcone e nel tentativo di liberarsi è precipitato nel vuoto. E' l'orribile fine di un barboncino che è caduto dal quarto piano di un palazzo in via Marx. Per il povero cane non c'è stato niente da fare. E' successo intorno alle 10.30 di oggi, sabato 22 giugno. Disperata e incredula la proprietaria. “Ho sentito il cane abbaiare e mi sono affacciato – il racconto di un vicino di casa, Generoso Sciarrillo – ho visto che aveva le zampe incastrare nella ringhiera. Io insieme ad altre persone nel frattempo attirate dai lamenti dell'animale, abbiamo urlato per richiamare l'attenzione della proprietaria che purtroppo non ci ha sentito. Improvvisamente il cane è riuscito a liberarsi ma era troppo sbilanciato ed è caduto nel vuoto”. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha rinunciato ad avvertire il veterinario. Il cane è morto sul colpo. I militari hanno sentito la proprietaria del barboncino e compiuto accertamenti che hanno escluso profili di responsabilità penale.



