16.02.2021 h 08:25 commenti

Incappucciati e armati di pistola rapinano tabaccheria all'ora di chiusura

Il colpo messo a segno ieri sera in via Zarini. Ad agire due banditi che hanno puntato l'arma su uno dei tabaccai, per poi chiuderlo con un collega e una cliente nello sgabuzzino

Hanno aspettato l'orario di chiusura per entrare in azione. Due banditi, con il volto coperto da passamontagna e pistola in pugno, alle 20 di ieri sera 15 febbraio hanno fatto irruzione all'interno della tabaccheria di via Zarini angolo via Botticelli. In quel momento erano presenti i due gestori e una cliente. Nel corso delle drammatiche fasi della rapina è poi sopraggiunto un secondo cliente.

Sono stati momenti di fortissima tensione e paura, come racconta a La Nazione, uno dei tabaccai, un giovane di origine cinese: "Mi ha puntato la pistola alla nuca e mi ha intimato di consegnargli i soldi. Poi mi ha rinchiuso in uno sgabuzzino insieme al mio collega e a una cliente che stava pagando".

Ancora non è chiaro se la pistola fosse vera oppure una riproduzione. Resta il fatto che i rapinatori non sono andati molto per il sottile, minacciando e strattonando i presenti e colpendo con uno schiaffo il secondo cliente che, ignaro di cosa stava accadendo, è entrato nel negozio a rapina in corso.

I due banditi, descritti come italiani che parlavano con accento meridionale, hanno preso tutti i soldi in cassa, per un valore ancora da quantificare, e poi sono scappati. Forse c'era un complice ad attenderli a bordo di un'auto, ma la circostanza al momento non ha trovato conferme. Sul posto è intervenuta la polizia che ha subito acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della tabaccheria e delle attività vicine.