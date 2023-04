19.04.2023 h 14:37 commenti

Inaugurato il parcheggio in via dei Gobbi, trenta i posti a disposizione

Taglio del nastro anche per i giardini di via del Campaccio dove è stata creata un'area di sgambatura suddivisa in due parti (per cani di grossa e piccola taglia), nuovi giochi, panchine, alberi e arredi

Inaugurati il parcheggio e l'area verde di via dei Gobbi e via del Campaccio a Chiesanuova. Trenta i posti a disposizione, l'area è stata piantumata con sessanta alberi, nel giardino invece sono stati modificati i percorsi, creata un'area di sgambatura suddivisa in due parti (per cani di grossa e piccola taglia), nuovi giochi, panchine, alberi e arredi per il giardino.

È stato anche rimodellato il parcheggio esistente su via Wangen per creare una "piazza lineare" continua che attraversa la via per collegarsi allo spazio scoperto a nord, mentre e l'area tra via Wangen e via dei Gobbi verrà usata come area fitness. In via dei Gobbi è stato creato anche un parcheggio con oltre trenta posti auto e sono stati piantati, in tutta l'area dei giardini 60 alberi. Un intervento cofinaziato da Comune e Regione Toscana, attraverso il Piano di Innovazione urbana POR per un totale di 738.357 euro, di cui il contributo POR è di 554.279 euro, i l resto sono risorse proprie del Comune di Prato.

"Questa era una delle esigenze maggiormente sentite dagli abitanti della zona, dopo i giardini di via Vivaldi e via dell'Alberaccio. Un intervento quindi atteso, richiesto e che finalmente diventa realtà - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni -. Siamo particolarmente soddisfatti perché sappiamo la difficoltà che c'è da un punto di vista burocratico dietro ogni progetto per arrivare alla realizzazione di un'opera come questa, perciò speriamo di aver dato una risposta importante a questa zona".