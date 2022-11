10.11.2022 h 17:56 commenti

Inaugurato il monumento alla memoria del brigadiere Metello Mazzei

Realizzato da Giovanni Graziani nel cimitero della Rocca di Montemurlo nell'area riservata ai caduti di tutte le guerre. Le spoglie del giovane carabiniere sono statie rimpatriate dalla Germania lo scorso 31 ottobre

Inaugurato nel cimitero comunale di Rocca, nell'area riservata ai caduti di tutte le guerre, il monumento in memoria del brigadiere dei carabinieri Metello Mazzei e di tutti i carabinieri montemurlesi morti in guerra.

Gianluca Messineo, presidente dell'associazione nazionale carabinieri sezione di Montemurlo, ha ripercorso la vita di Metello Mazzei, morto ad appena 23 anni in un campo di concentramento nazista per prigionieri di guerra a Dorsten in Germania e per 78 anni creduto disperso. Il drappo rosso e azzurro che copriva il monumento, scortato da due carabinieri in alta uniforme, è stato scoperto dal nipote di Metello, Giuliano Mazzei, insieme alla prefetto Adriana Cogode, al sindaco Simone Calamai, al colonnello provinciale dei carabinieri, Francesco Zamponi . I resti del giovane carabiniere sono stati rimpatriati a Montemurlo dalla Germania lo scorso 31 ottobre e tumulati nel cimitero comunale, sopra al quale è stato eretto il monumento realizzato da Giovanni Graziani, mentre il fregio in bronzo è stato eseguito da un artigiano di Pietrasanta.

Alla cerimonia erano presenti anche il questore Giuseppe Canizzaro , il comandante della Guardia di Finanza di Prato, Massimo Licciardello, le associazioni d'arma e di volontariato del territorio