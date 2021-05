09.05.2021 h 19:15 commenti

Inaugurato il giardino dell'ospedale dedicato ai bambini e famiglie che frequentano il pronto soccorso pediatrico

Il progetto verrà sviluppato grazie alla vendita del kit “Giungla in casa per tutti” realizzato da Prato Urban Jungle in collaborazione con Associazione vivaisti italiani.

E' stato inaugurato sabato 8 maggio il giardino dei donatori all'interno del Santo Stefano - realizzato con il contributo dell’azienda Fratelli Bacciottini - nell’ambito dell’iniziativa Mami Days che ha visto anche la presentazione dell'attività a cura della Biblioteca Lazzerini di Prato e la presentazione del kit “Giungla in casa per tutti”, realizzato da Prato Urban Jungle in collaborazione con Associazione Vivaisti Italiani. Con la vendita del kit si contribuirà all'allestimento di un giardino dedicato ai bambini e famiglie che frequentano il pronto soccorso pediatrico del Santo Stefano. “Con questa primo intervento inizia a concretizzarsi il nostro progetto “Verde è salute” - sottolinea Daniela Matarrese, direttore sanitario dell'ospedale -. La pandemia ci ha confermato quanto l’ecosistema intorno a noi influenzi la nostra salute. La vicinanza con le piante è studiata in letteratura scientifica da molti anni, contribuisce a ridurre la degenza ospedaliera, apporta benefici anche al contesto quindi ai familiari ed operatori sanitari. Per questo interveniamo nel verde, avviando un percorso di cinque anni che porterà alla nascita del Parco Santo Stefano, che ci consentirà anche di approfondire insieme agli specialisti i meccanismi dei benefici psico-fisici dati dall'interazione fra le persone ed il verde". “In questi difficili mesi a causa della pandemia - dice il sindaco Matteo Biffoni - csiamo rivolti spesso all’ospedale per avere conforto e rassicurazioni. E’ stata dura, c’è ancora tanto da fare, ma oggi è diverso, siamo qui per raccontare una bella storia di salute e rinascita. Il valore aggiunto di questa iniziativa è che il progetto si integra nel lavoro che sta facendo la città di Prato, che da alcuni anni con Prato Urban Jungle, è diventata un modello a livello europeo di cambiamento e promozione di un modello di sviluppo sostenibile".

