06.04.2019 h 14:12 commenti

Inaugurato il centro Alzheimer a Narnali, presto anche 30 posti letto per le cure intermedie

Oggi il taglio del nastro nella rinnovata struttura che era la Rsa finita nell'inchiesta sui maltrattamenti agli anziani. Tre moduli di cura divisi in 2.100 metri quadrati: centro diurno semiresidenziale per malati di Alzheimer, rsa Alzhaimer con 9 posti letto, e cure intermedie con una parte gestita direttamente dai medici di famiglia

Il presidio sociosanitario La Melagrana al posto della Rsa di Narnali, la residenza sanitaria travolta nel 2015 dall'inchiesta sui maltrattamenti agli anziani. Oggi, sabato 6 aprile, l'inaugurazione della struttura all'interno della quale trovano spazio più moduli di cura: il centro diurno semiresidenziale per malati di Alzheimer con 10 posti già in attività, mentre la Rsa Alzheimer con nove posti letto e le cure intermedie con altri 30 posti apriranno entro l'estate.

Al taglio del nastro presenti, tra gli altri, l'assessore al Welfare della Regione Toscana Stefania Saccardi, il sindaco Matteo Biffoni, i vertici della Asl Toscana centro e dell'ospedale Santo Stefano. “Una difficoltà trasformata in opportunità – le parole di Saccardi – tanto che oggi La Melagrana è un centro dove si fa innovazione e sperimentazione di nuovi servizi: la struttura pratese è l'unica in Toscana in cui la geriatria ospedaliera si occupa direttamente di un centro territoriale e dove l'ospedale diventa luogo aperto sul territorio”.

Il presidio sociosanitario è frutto della collaborazione tra più soggetti: la Asl, il Comune, la Società della Salute, i sindacati, le associazioni dei familiari che hanno dato il loro contribuito affinché il progetto venisse realizzato.

In tutto 2.100 metri quadrati distribuiti su due livelli interessati da interventi per oltre 1 milione 100mila euro. La spesa annuale ammonterà a circa due milioni e comprende anche la forza lavoro: 60 persone tra infermieri, assistenti di base e operatori sociosanitari.

Nel centro diurno semiresidenziale trovano ospitalità pazienti malati di demenza con gravi disturbi del comportamento e destinatari di cure personalizzate che coinvolgono anche le famiglie.

La rsa Alzheimer accoglierà pazienti provenienti sia dai servizi territoriali che dimessi dall'ospedale; sarà attiva una equipe composta da medici geriatri, infermieri, fisioterapisti, animatori e operatori sociosanitari.

Le cure intermedie riceveranno pazienti dimessi dall'ospedale e una parte dei posti letto sarà gestita direttamente dai medici di base che potranno inviare pazienti senza passare dal Santo Stefano. La durata massima della degenza non potrà superare i 20 giorni. Un servizio importante che va ad incrementare la rete territoriale aggiungendosi ai 24 posti letto già attivi nella palazzina del vecchio ospedale.

“Questa struttura – ha detto il consigliere regionale Nicola Ciolini (Pd) – è la conclusione di un impegno preso quando è stata costituita la Asl Toscana Centro ed è frutto della programmazione costruita sui tre milioni che la Regione ha destinato a Prato. La parte delle cure intermedie è un pacchetto importante per il sistema ospedale-territorio, un tassello fondamentale per l'organizzazione dei servizi territoriali”.

Sulla stessa lunghezza d'onda il consigliere regionale Ilaria Bugetti (Pd): “L'inaugurazione di questa struttura rappresenta un pezzo importante per rafforzare quei servizi territoriali che sono essenziali per dare risposte ai cittadini. Un grande pezzo di alta integrazione sociosanitaria, un investimento di 8milioni 400mila euro in quattro anni”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus