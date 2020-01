25.01.2020 h 14:42 commenti

Inaugurate sei panchine gialle in ricordo di Giulio Regeni

La cerimonia questa mattina in sei Comuni della Provincia. A Prato l'amministrazione ha scelto l'anfiteatro di Santa Lucia. Il sindaco Biffoni: "Continueremo a chiedere che sia fatta giustizia". A Montemurlo scelta via Toti a Carmignano la Pista Rossa

A quattro anni dal rapimento e dall’uccisione di Giulio Regeni, a Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio Cantagallo e Carmignano sono state inaugurate sei panchine gialle. A Poggio a Caiano è stato srotolato, invece, uno striscione sulla facciata del palazzo comunaleA Prato l’amministrazione ha scelto l’anfiteatro di Santa Lucia. “Mi auguro che il prossimo anno non si debba organizzare nulla per chiedere la verità sul caso Regeni – ha spiegato il sindaco– oggi con questa panchina vogliamo tenere alta l’attenzione non solo per Giulio, ma per tutte le persone che si sono trovate nella stessa condizione”.L’iniziativa è sostenuta anche dalla Cgil Spi e dall’Arci Toscana, insieme La rete degli studenti medi, il consiglio dei ragazzi di Vaiano e Cantagallo, l’Auser l’Agesci e il comitato pratese Verità per Giulio Regeni.“E’ una battaglia di civiltà e non solo un gesto simbolico- ha spiegatodel coordinamento Cgil – non ci fermeremo fino a quando non sarà fatta giustizia”Nel pomeriggio al teatro Borsi alle 16 è prevista la proiezione del documentario “Nove giorni al Cairo” del documentario mentre alle 19,41 ora in cui è stato ritrovato il cadavere di Regeni in piazza del Comune si accenderanno le fiaccole gialle.A Montemurlo il sindaco e l’ assessore alle pari opportunità Valentina Vespi ha inaugurato la panchina nei giardini di via Toti." E' importante – ha spiegato- fare rete per dare più forza alla richiesta di chiarezza, giustizia e verità su quanto è accaduto a Giulio a Il Cairo. Questo nostro giovane ricercatore fu rapito proprio il 25 gennaio di quattro anni fa e ora è giunto il tempo di dire basta ai depistaggi ma di pretendere giustizia e verità " All'inaugurazione era presente anche il rappresentante della Prefettura Nicola Falbo e il consigliere regionale Nicola Ciolini che ha concluso:" Non esiste motivazione politica economica o commerciale che possa negare la venuta per Giulio. L'Egitto deve dare risposte e la Regione è da sempre a fianco dei comuni in questa richiesta di verità. "Nel comune di Carmignano è stata scelta lo spazio della pista Rossa a Seano"Con Giulio Regeni, per tutti i Giulio Regeni del mondo. In prima fila per i diritti umani - hanno ribadito il-. Anche noi da Carmignano chiediamo a gran voce verità per Giulio Regeni e per tutti coloro che ogni anno continuano a scomparire. Una vita umana vale quanto tutto il pianeta, mettere in discussione una vita, e in questo caso la vita di Giulio Regeni, vuol dire mettere in discussione i diritti di tutto il pianeta. Questa panchina, posta in un parco pubblico altamente frequentato, fruibile ventiquattro ore su ventiquattro, vuole essere un monito quotidiano per ricordarci sempre, tutti i giorni, che la vita umana viene prima di tutto. Speriamo che questo giallo rappresenti davvero un po' di speranza".