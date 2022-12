21.12.2022 h 14:01 commenti

Inaugurata ufficialmente la scuola Poli a Cafaggio: due mense, quattro aule e nuovi laboratori

La superficie coperta dell’intervento è di mq 760 mq oltre alla pensilina sull’ingresso di 64 mq. L'investimento è di quasi 2 milioni di euro. La consegna era prevista per settembre 2022

Dopo gli stop imposti dalla pandemia - i lavori erano stati appena appaltati nel 2020 quando è scoppiato il Covid - e dall'aumento del costo dei materiali, è stato un bel regalo di Natale stamani per i tantissimi bambini della scuola Laura Poli di Cafaggio inaugurare la nuova ala della primaria e mangiare a mensa insieme al sindaco Matteo Biffoni e all'assessore Ilaria Santi.

E' stato realizzato un nuovo edificio a due piani collegato a quello esistente con un grande ingresso che servirà tutto il plesso scolastico. E' composto da quattro aule al piano superiore e due mense, uno spazio ludico/motorio, un laboratorio di robotica e una sezione della scuola secondaria al pian terreno, il tutto già in uso a partire dal nuovo anno scolastico.

Dopo il taglio del nastro il sindaco Biffoni e l'assessore Santi si sono seduti a mensa con la dotazione di piatti, bicchieri e stoviglie riutilizzabili portati da casa

“Si tratta di un intervento che era atteso da anni e anche se con un percorso non facile siamo davvero felici di aver portato a compimento la nuova ala della primaria di Cafaggio, uno spazio moderno, luminoso e funzionale - ha affermato l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi. "L'edilizia scolastica continua ad essere una priorità di questa amministrazione- ha aggiunto il sindaco Biffoni - con l'obiettivo di dare ai nostri bambini luoghi più sicuri, belli e confortevoli dove imparare, giocare e socializzare".







