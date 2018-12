Tanta gente all'inaugurazione tenutasi oggi pomeriggio, venerdì 14 dicembre, alla saletta Campolmi della biblioteca Lazzerini dell'esposizione 'Maestre', dal nome dell'artista venezuelano Gustavo Maestre, pittore scultore designer e performer nato a Barcelona e che, arrivato in Europa a metà degli anni Ottanta, ha deciso da ormai 30 anni di fermarsi a Prato. La mostra è incentrata proprio sulle opere dell'ultimo trentennio dell'artista (1988-2018) ed è stata curata dalla storica dell'arte Ilaria Magni che ha realizzato anche il volume 'Gustavo Maestre Paura', edito da Gli Ori che ripercorre e celebra la carriera internazionale di Maestre fra la terra natìa Venezuela e l'Europa, dove si trasferì a metà degli anni Ottanta, conseguendo nel 1985 a Sesto Fiorentino il diploma di tecniche della ceramica all'Istituto Statale d'Arte, per poi pochi anni dopo decidere di rimanere a Prato, inserendosi nel tessuto culturale della città, pur mantenedo forte il legame col suo paese, come dimostrano i richiami alla terra d'origine dei quali è permeata la sua ricerca artistica degli ultimi trent'anni. L'esposizione è stata aperta da Ilaria Magni ed erano presenti per il Comune di Prato (patrocinante della manifestazione) il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore alla cultura Simone Mangani. L'iniziativa è stata realizzata anche con il contributo di Estra S.p.A.. L'esposizione , presso la saletta Campolmi della Biblioteca Lazzerini in via Puccetti 3, è aperta al pubblico dal 15 fino al 31 dicembre, tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 20 e il giovedì fino alle ore 23, ingresso libero.