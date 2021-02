03.02.2021 h 16:03 commenti

Inaugurata la seconda complanare al Soccorso. I lavori per il tunnel al via entro la primavera 2024

Stamani è stato aperto il tratto che completa la viabilità di superficie propedeutica all'avvio dello scavo da parte di Anas. Prima dovranno essere fatti nuovi espropri. La nuova strada intitolata all'ingegnere Fedele Cova

Inaugurazione e apertura al traffico stamani, 3 febbraio, per la seconda complanare del sottopasso lungo viale Leonardo da Vinci all’altezza del Soccorso, che completa la viabilità di superficie propedeutica all'avvio dello scavo del tunnel da parte di Anas. Lavori questi, che partiranno entro la fine del mandato di Matteo Biffoni, nella primavera del 2024. I tempi di Anas infatti, non sono quelli sperati. Venerdì è prevista una riunione tra i progettisti e Anas per recepire le indicazioni date dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, poi il progetto sarà sottoposto a valutazione d'impatto ambientale che se positiva aprirà la strada alla progettazione esecutiva e quindi alla gara. Si tratta di un'opera da 43 milioni di euro, tutti statali, di cui 31 solo di lavori. Tra l'altro dovranno essere fatti nuovi espropri sul lato opposto alla complanare per dare a viale Leonardo da Vinci interrato una dimensione di strada extraurbana. Sono già in corso trattative con l'azienda tessile a cui verrebbe presa buona parte del piazzale e con gli altri proprietari dei terreni che corrono lungo i 700 metri di tratto da interrare.La strada inaugurata oggi e intitolata a Fedele Cova, ingegnere che ha progettato l' Autostrada del Sole negli anni '60 unendo tutta l’Italia, è costata circa 1 milione di euro, a cui vanno aggiunti circa 2 milioni per gli espropri dei due capannoni produttivi che sono stati demoliti per far posto alla nuova strada e alla sede della protezione civile. " Un intervento importante, che come Comune siamo riusciti a portare a termine in un tempo contenuto, compresi gli espropri - commenta il sindaco Matteo Biffoni - Via Fedele Cova ci servirà nel momento in cui partirà il cantiere per realizzare il sottopasso del Soccorso e insieme a via Tasso, che abbiamo inaugurato nel 2018, verrà utilizzata per deviare a fianco il traffico della Declassata, quindi senza interrompere mai la circolazione. Una volta terminato il cantiere, la complanare rimarrà a servizio della città. I fondi di coesione Anas ci hanno permesso di risparmiare soldi per questo intervento e tenerli nelle casse del Comune, acquisendo una strada nuova e un immobile che destineremo al sistema della Protezione civile".Il senso unico di percorrenza sarà da via Nenni a via del Purgatorio, opposto rispetto al prolungamento di via Tasso, la prima complanare inaugurata nel 2018, per evitare che la strada sia utilizzata come bypass della strettoia del Soccorso sovraccaricando la viabilità interna. In sostanza, fino all'avvio dei lavori, la strada servirà solo la viabilità interna. "Questa strada avrà tre vite. - spiega Edoardo Bardazzi, ingegnere comunale responsabile del cantiere - La prima è l'attuale, fatta in modo che l'innesto con via del Purgatorio non sia pericoloso a causa della scarsa visibilità; la seconda quando diventerà viabilità di cantiere con un doppio senso di marcia e una rotatoria in via Nenni per regolarne l'accesso e infine la terza quando l'interramento sarà concluso e sarà coperto da un parco".Per ridurre il più possibile i disagi alla circolazione stradale che il cantiere del tunnel porterà inevitabilmente, il sindaco proporrà ad Autostrade per l'Italia di "scontare" il costo del tratto pratese dell'A11 in modo da rendere conveniente per gli automobilisti usare l'autostrada per andare da un lato all'altro della città anzichè la viabilità cittadina.