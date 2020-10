23.10.2020 h 14:29 commenti

Inaugurata la nuova rotatoria sulla 325 a Vaiano, cambia il percorso degli autobus

La rotonda all'altezza del Penny Market rendere la provinciale 325 più sicura, ma anche più agevole il collegamento con la stazione e la zona industriale che saranno servite da nuove corse dei mezzi pubblici

Inaugurata la nuova rotonda sulla 325 all’altezza del Penny Market di Vaiano, oltre a rendere la provinciale più sicura è stata pensata anche per migliorare la viabilità di via Buricchi. Un intervento di 220mila euro di cui 90mila a carico della Provincia e il restante della Regione Toscana, mentre la progettazione è stata affidata al comune di Vaiano.

“Un nuovo tassello che rende questa strada più sicura – ha spiegato il presidente della Provincia Francesco Puggelli - grazie al ribasso d’asta sarà anche possibile risistemare i marciapiedi e il manto stradale di via Buricchi”.

I lavori nella strada di collegamento con la zona industriale termineranno fra un mese, intanto sula 325 verrà realizzata la segnaletica orizzontale, la piantumazione dell’aiuola e il posizionamento delle barriere parapedonali, oltre che lo spostamento della fermata dell’autobus. “Stiamo pensando di cambiare il tracciato della corsa – spiega il sindaco Primo Bosi – facendo una deviazione in via Buricchi in modo da intercettare sia i viaggiatori diretti alla stazione sia di quelli che lavorano nella zona industriale che ad oggi non hanno un servizio autobus. L'idea quindi è di intensificare il trasporto ferro-gomma”.Restano attive, comunque, le due fermate lungo la 325 a monte e a valle della nuova rotonda che è stata consegnata con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma.



