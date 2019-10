30.10.2019 h 17:17 commenti

Inaugurata la nuova area a Le Badie: due parcheggi, verde e pista ciclabile

I posti auto sono 164, a disposizione di residenti e degli utenti della Circoscrizione Sud. Riqualificato anche tutto l'assetto stradale per rendere più sicura la viabilità

Da stamani, 30 ottobre, sono 164 i nuovi posti auto a disposizione dei residenti della zona delle Badie e degli utenti della Circoscrizione Sud. E' stato inaugurato il doppio parcheggio, con ingressi su via delle Badie e su via De Sanctis, realizzato in base alla convenzione tra Comune di Prato e Cap per il recupero e la riqualificazione di questa vasta area, inserita in un quartiere ad alta densità abitativa.

Nella zona sono stati realizzati due parcheggi, una pista ciclabile e riqualificato completamente l’asse stradale, oltre alla piantumazione di un boschetto urbano con alberi a tre diverse altezze.

“Si tratta di una riqualificazione della zona che i cittadini aspettavano da tempo e che cambia volto a questa parte del quartiere, dando una risposta anche alla mancanza di posti auto in un’area dove il numero di residenti è cresciuto notevolmente – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni -. Con le nuove luci e alberature e la realizzazione di un miglior assetto viario si è così risistemato un collegamento importante”.

L'intervento su 15.600 metri quadri ha previsto la rimodulazione di tutta la viabilità limitrofa e la definizione di 164 nuovi posti auto, per dare risposta alla mancanza di parcheggi nella zona, mentre l’area a verde e gli spazi alberati coprono un totale di circa 8mila metri quadri. Il parcheggio a nord, pubblico e accessibile da via delle Badie, è dotato di aiuole a verde intervallate agli stalli delle auto che consentono l'inserimento di impianti luce e di alberature, per permettere un benefico ombreggiamento delle auto.

La nuova area è interamente circondata da una pista ciclabile che collega la parte nord a quella sud andandosi a ricongiungere poi con le piste già presenti in viale Ferraris, completando così il collegamento del quartiere con il centro storico.

Infine, è stata rivista interamente la viabilità. La sede stradale di via De Sanctis è stata spostata di un metro e mezzo dalle abitazioni ed è stato realizzato un ampio marciapiede corredato da alberature. Inoltre, è stata ampliata la rotonda presente sull'incrocio con via delle Badie per rendere più agevole e sicuro il transito. Un'ulteriore rotonda è stata realizzata all'incrocio fra via De Sanctis e via del Lazzeretto, permettendo così l'eliminazione dello stop per chi proviene da est per rendere l'attuale incrocio più sicuro.

Tutte le opere sono state realizzate da Cap come oneri ed extraoneri di urbanizzazione e l’area è stata ceduta a Comune di Prato. “Siamo contenti di aver contribuito a realizzare nuovi servizi per l’area delle Badie, in linea con la nostra politica di azienda attenta al territorio – ha aggiunto Federico Toscano, Capo Area Trasporti di Cap portando i saluti del presidente Giuseppe Gori e del direttore Alberto Banci impegnati per motivi di lavoro fuori città -. Il legame che abbiamo con la città non può che renderci orgogliosi di lavorare al meglio per i cittadini”.