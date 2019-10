28.10.2019 h 08:42 commenti

Inaugurata la mostra dedicata a Felice Carena e Ardengo Soffici

Taglio del nastro per il nuovo allestimento al Museo Soffici a Poggio a Caiano che resterà aperto fino all'11 gennaio 2020. Viaggio alla conoscenza delle opere di due grandi artisti del Novecento

Taglio del nastro, con un pubblico da grandi occasioni, per la nuova mostra temporanea del Museo Soffici e del ‘900 italiano 'Soffici e Carena. Etica e natura', a cura di Luigi Cavallo con la collaborazione di Oretta Nicolini e Luigi Corsetti. L’esposizione, aperta al pubblico dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, si potrà visitare fino a domenica 11 gennaio 2020.

L’inaugurazione, a cui erano presenti il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla Cultura Giacomo Mari, è stata preceduta da una partecipata conferenza del curatore Luigi Cavallo che ha introdotto i temi e l’arte dei due grandi protagonisti del Novecento.

Felice Carena e Ardengo Soffici, amici oltre che colleghi, ebbero destini e condivisione di valori per certi versi consonanti. La mostra presenta oltre settanta opere, fra dipinti, disegni e bozzetti con diversi inediti – tra cui gli autoritratti – e prestiti eccezionali di collezionisti, che offrono una sintetica visione antologica del loro gusto e delle loro proposte fondanti: l’arte come pensiero in cui contano meditazione e semplicità, progetti di ricerche che coinvolgono il senso, la bellezza, il valore dei territori ideali.

Ingresso 5 euro, gratuito fino a 18 anni.La mostra è patrocinata dalla Regione Toscana.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus