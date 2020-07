25.07.2020 h 09:48 commenti

Inaugurata la Casa della salute dell'alta Val di Bisenzio, progetto da 900mila euro per i bisogni dei cittadini

Folla al taglio del nastro con il presidente del Consiglio regionale, assessori e consiglieri della Regione Toscana, sindaci della Vallata oltre al presidente e al direttore della Società della salute. E' la prima delle quattro strutture previste nella provincia di Prato a diventare operativa

Inaugurata oggi, sabato 25 luglio, la Casa della salute nell'Alta Val di Bisenzio, a Vernio. E' la prima delle quattro previste nella provincia di Prato a diventare operativa e nasce dalla collaborazione tra i Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo con la Asl Toscana centro. La struttura si candida a diventare un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio valbisentino che ha una popolazione di circa 20mila persone composta per il 26 per cento da anziani (il 50 per cento di tutta l'area pratese).

Al taglio del nastro hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Giani, gli assessori regionali Saccardi e Ciuoffo, i consiglieri Ciolini e Bugetti, i sindaci dei comuni della Vallata, il presidente e il direttore della Società della salute, Biancalani e Paganelli.

“E' una grande soddisfazione – ha dichiarato Stefania Saccardi – l’inaugurazione di questa Casa della Salute era attesa da tempo. Il progetto è completo e risponde perfettamente alle esigenze della comunità. Nella Regione Toscana sono circa settanta le Case della Salute, oggi si aggiunge quella della Val di Bisenzio per la quale l’Azienda sanitaria ha fatto un investimento di circa 900mila euro. E’ un emblema del modello della Sanità territoriale dove i cittadini trovano i servizi di cui hanno bisogno”.

La Casa della salute si trova all'interno dell'area ex magazzini comunali, in via Becheroni, in un immobile che la Asl ha acquistato dal Comune di Vernio. Si tratta di 490 metri quadrati divisi in 13 locali, oltre agli spazi comuni. La struttura è dotata di un parcheggio riservato.

I cittadini troveranno servizi e prestazioni relative a oculistica, ginecologia, psichiatria, dermatologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e geriatria. In funzione anche gli uffici amministrativi per la prenotazione di visite, per la scelta del medico di base e per il rilascio dei libretti e delle tessere sanitarie e delle esenzioni. I medici di base formeranno la medicina di gruppo “.



