Inaugurata la casa d’accoglienza La ginestra, dopo 30 anni il “Casone “di Iolo è stato ristrutturato

Troveranno accoglienza donne con bambini in emergenza abitativa, previsti anche sei appartamenti in coabitazione e tre destinati alle forze dell'ordine. Il servizio di accoglienza affidato alle cooperative Alice, Archè e Girasole

Ci sono voluti più di 30 anni e diverse amministrazioni, ma finalmente oggi 11 luglio, è stata inaugurata a Iolo la casa d’accoglienza “La Ginestra” destinata a persone in emergenza abitativa.

Un progetto che prevede una casa famiglia temporanea per 17 donne con bambini ( la permanenza è di 1 anno con la possibilità di rinnovi semestrali fino a un massimo di 36 mesi), sei appartamenti in cohousing, oltre ad altri tre che saranno destinati alle forze dell’ordine. In totale, nella parte comunale, potranno essere accolte fino a 56 persone.

“Finalmente – ha commentato l’assessore al sociale Luigi Biancalani – siamo arrivati alla fine di questo lungo percorso, già da oggi qui hanno trovato accoglienza 6 donne, tre italiane e tre straniere, con tre bambini. Fra qualche giorno inaugureremo anche gli appartamenti in cohousing, altro servizio molto importante per la città, soprattutto in questo periodo”.

A gestire il servizio di accoglienza un’associazione temporanea d’impresa formata dal consorzio Coeso e Metropoli che hanno delegato rispettivamente le cooperative Girasole, Archè e Alice.

“Abbiamo un’esperienza decennale nell’aiutare donne in emergenza allogiativa – spiega Gianna Mura presidente di Alice – per ciascuna verrà studiato un progetto finalizzato all’autonomia, lavoreremo sulle competenze di ciascuna.”

Nella struttura controllata 24 ore su 24, il giorno dagli operatori sociali, la notte dal servizio di portierato, è stata attrezzata anche una stanza per il Centro antivilolenza La Nara. “Qui avremo a disposizione un posto temporaneo per le donne che scappano dalle violenza famigliari – ha spiegato la coordinatrice Francesca Ranaldi – sarà un luogo protetto dove iniziare un percorso di riabilitazione in attesa di trovare una soluzione abitativa definitiva.”

A fianco della casa di accoglienza sono stati realizzati anche 6 appartamenti in coabitazione destinati nuclei famigliari, che si trovano nella cosidetta zona grigia: hanno un reddito ma non si possono permettere una casa in affitto e così condividono gli spazi in comune con altre persone.

“E’ una storia di burocrazia lenta e complicata - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – che ha comportato anche la perdita di un finanziamento. Ora siamo arrivati alla conclusione e possiamo da una parte offrire un servizio importante, dall’altro ridare a Iolo uno spazio che per troppo tempo è rimasto chiuso e che ha rappresentato una vera e propria ferita urbanistica”.

La struttura, conosciuta con il nome del Casone, risale al 500 ed è sta

sottoposta ad un’importante opera di restauro conservativo curato dai tecnici del Comune.



