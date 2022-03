10.03.2022 h 12:52 commenti

Inaugurata la bottega della salute: prenotazioni Cup e tamponi, pagamento ticket e attivazione speed

Il martedì pomeriggio e il mercoledì mattina nella sede dell' Avis di via San Jacopo. Un progetto voluto da Anci Toscana con la collaborazione anche dei ragazzi del servizio civile

Inaugurata anche a Prato la Botteghe della salute nella sede dell' Avis, per due giorni alla settimana si potrà attivare la tessera sanitaria, effettuare prenotazione tramite Cup compresi i tamponi anti covid, attivare lo speed e il fascicolo sanitario elettronico, stampare referti medici e pagare il ticket sanitario. Un progetto voluto da Anci Toscana in collaborazione con Avis.

"Le Botteghe della Salute rappresentano ormai un punto di riferimento importante per i territori della Toscana, dove i cittadini possono trovare assistenza e supporto su tutti i servizi legati alla sanità e non solo ha affermato Matteo Biffoni nella duplice veste di sindaco e presidente di Anci Toscana. Questa collaborazione con Avis rafforza questa vocazione, per un settore così rilevante come quello della donazione di sangue. Ringrazio di cuore Avis e ringrazio i giovani volontari del servizio civile di Anci Toscana per il loro prezioso lavoro".

La sede di via San Jacopo resterà aperta a partire da mercoledì 16 marzo dalle 9,30 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30.

"Un percorso di prossimità per sensibilizzare sui diritti della salute, attraverso l'impegno attivo dei volontari di Avis e dei giovani in servizio civile - ha commentato la presidente Claudia Firenze - . Un progetto necessario e prioritario per stare accanto ai cittadini e favorire la cura della loro salute tramite la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi."

Ad affiancare i volontari di Avis anche i giovani del servizio civile che sono stati formati per questo progetto.