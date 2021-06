24.06.2021 h 16:27 commenti

Inaugurata la “Bottega della salute” a Bacchereto

Si trova nell’immobile che Farmacom ha acquistato per offrire servizi socio-sanitari di prossimità nella frazione di Carmignano. Sarà un punto di riferimento per tutti i residenti

È stata inaugurata ieri 24 giugno la “Bottega della salute” a Bacchereto, nell’immobile che Farmacom ha acquistato da Asl per offrire servizi socio-sanitari di prossimità nella frazione carmignanese dove, altrimenti, i cittadini sarebbero rimasti senza ambulatorio. Grazie a Farmacom oggi non solo Bacchereto ha sempre il suo ambulatorio, ma vengono anche ampliati i servizi socio-sanitari offerti. Tanti i servizi offerti in campo sanitario ma non solo.



"Farmacom, in quanto azienda partecipata dai Comuni, ha una vocazione non solo economica, ma anche sociale - spiega il presidente di Farmacom Roberto Natali -. Qui replichiamo la tipologia di servizi offerti nelle altre realtà presenti sul territorio, affinché i residenti di Bacchereto, in particolare i più anziani, non siano obbligati a recarsi a Seano per le proprie necessità".

"Con le Botteghe della Salute - dicono il sindaco Edoardo Prestanti e l'assessore alla sanità Federico Migaldi - anche le frazioni più piccole hanno un punto di riferimento socio-sanitario. Quello di oggi è un passo fondamentale per la tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini, che oggi più che mai passa dalla prossimità. La nostra volontà è quella di replicare questo modello di servizio alla persona anche a Poggio alla Malva, che presenta una realtà similare a quella di Bacchereto".

"La Regione Toscana sta investendo molto sulle Botteghe della Salute - aggiunge la consigliera regionale Ilaria Bugetti - e riteniamo che ci sia un bisogno sempre crescente di fare rete fra le piccole realtà più che di centralizzare i servizi. Per questo il lavoro di Farmacom e dei Comuni è importantissimo per dare risposte concrete ai cittadini in ambito sanitario".