25.10.2021 h 14:46

Inaugurata Casa Anna, per venti uomini un letto e la possibilità di ricominciare

Su segnalazione dei servizi sociali, gli ospiti inizieranno un percorso alla ricerca dell'autonomia, anche economica. La testimonianza di Antonio "Ora ho un posto dove dormire, ma soprattutto la speranza di uscire dal tunnel"

Da asilo a casa residenziale per persone con fragilità socio economica, in via Fiorentina è stata inaugurata casa Anna, una struttura con 20 posti letto per soli uomini, in memoria di Anna Fondi.

Tre letti saranno lasciati liberi per le emergenze, gli altri destinate a persone che, su segnalazione dei servizi sociali, hanno bisogno non solo di una casa ma anche di un accompagnamento verso la ricerca di un lavoro. Per ora sono 11 le persone ospitate, fra loro c'è anche Antonio, una vita da homeless che finalmente la sera ha un posto dove andare a dormire. "Un letto, una doccia e un pasto caldo - racconta - sono già una grande conquista, ma qui ho la possibilità di essere aiutato a ricominciare. E la speranza è l'aspetto più importante"

A gestire il servizio dalle 18 alle 9 le cooperative Il Girasole, Pane& Rose e Archè di Pistoia, cinque gli operatori impegnati, tra loro anche uno psicologo. "L'obiettivo - ha sottolineato l'assessore ai servizi sociali Luigi Biancalani - è di aiutare queste persone a uscire da una situazione di estrema fragilità, prima offrendo un ricovero poi sostenendoli, tramite un progetto, ad arrivare all'autonomia". Agli ospiti vengono proposti anche laboratori, si parte con l'orto e l'acquario, la permanenza nella struttura è legata al raggiungimento dell'obiettivo. Ogni persona accolta, la mattina si dovrà preparare la colazione e mantenere in ordine la propria stanza. La struttura al primo piano ospita le stanze e i bagni a pian terreno la cucina, e una sala ricreativa.