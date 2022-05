30.05.2022 h 13:18 commenti

Inaugurata al giardino degli Ulivi la panchina per l'Europa in memoria di David Sassoli

E' stata realizzata dagli alunni della scuola media Fermi su proposta del Comune di Prato e del Movimento federalista Europeo. Il sindaco Matteo Biffoni: "I valori per cui David ha lavorato e in cui credeva sono sempre vivi e in mezzo a noi"

E' stata inaugurata questa mattina 30 maggio al giardino degli Ulivi di viale Galilei la panchina per l'Europa in memoria di David Sassoli realizzata dagli alunni della scuola media Fermi su proposta del Comune di Prato e del Movimento federalista Europeo.

All'inaugurazione erano presenti la zia di David Sassoli, che proprio oggi avrebbe compiuto gli anni, e che ha rimarcato il forte legame dell'ex presidente del Parlamento europeo con la sua città di origine, il sindaco Matteo Biffoni, gli assessori Ilaria Santi, Benedetta Squittieri e Valerio Barberis e il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti. Presenti anche i due alunni della scuola media Fermi rappresentanti il Consiglio comunale dei Ragazzi, il dirigente scolastico Riccardo Fattori, e i professori Valentina Tofani e Salvatore Barbera e Fabrizio Masini del Movimento Federalista Europeo. "I valori di David Sassoli sono vivi più che mai e restano fortemente in mezzo a noi - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni - e la scelta di collocare la panchina in suo ricordo e per l'Europa in questo luogo così frequentato durante tutto il giorno da migliaia di persone serve proprio a lanciare il messaggio che queste idee, per cui Davide ha lavorato nel corso delle sua vita, sono presenti e continueremo anche noi a portarle avanti con forza e convinzione".

