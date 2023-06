07.06.2023 h 18:41 commenti

Crolla una porzione di controsoffitto, inagibile anche la piscina di San Paolo. Riapertura prevista a fine mese

Nel fine settimana è cascato un pezzo di controsoffitto e sono aumentate le infiltrazioni dal tetto. L'amministrazione comunale aveva programmato un intervento tampone per agosto. Tutte le attività natatorie sono state spostate in via Roma

Dopo quella di Iolo anche la piscina di San Paolo è stata chiusa: durante il ponte del 2 giugno è crollato un pezzo di intonaco a bordo vasca e sono aumentate le infiltrazioni dal tetto a causa anche delle forti piogge. Così lunedì mattina è stata chiusa e lo resterà probabilmente per tutto il mese di giugno. Una situazione comunque nota all'amministrazione comunale a cui sono state inviate nei mesi scorsi diverse segnalazioni. "Avevamo scritto al Comune per segnalare i problemi della copertura della piscina - fanno sapere dal Cgfs che gestisce l'impianto - aspettavamo un riscontro". Fatto, questo, che è stato confermato dall'assessore allo Sport, Simone Faggi: "Ci siamo fatti carico della segnalazione e saremmo intervenuti più avanti, ad agosto, approfittando della chiusura della struttura". Nel frattempo la piscina ha continuato a funzionare fino a quando è stato possibile, cioè fino alla vigilia del ponte.

"Il tetto della piscina, come quello della palestra - ha spiegato l'assessore Faggi - presenta una situazione complicata, bisognerebbe rifarlo completamente. Ad agosto, con la pausa estiva, saremmo intervenuti con una soluzione tampone". In tutti questi mesi, comunque, gli studenti delle scuole superiori, come i numerosi iscritti ai corsi di nuoto, soprattutto bambini, e le attività di nuoto libero, le uniche programmate in città, si sono svolte regolarmente. I tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo, il danno non è strutturale e quindi risolvibile nel giro di qualche settimana. Nel frattempo tutta l'attività natatoria è stata spostata in via Roma. In questi giorni il Cgfs ha continuato a ricevere le iscrizioni per i corsi di nuoto e ha informato le famiglie del cambio di sede. Cambio di sede obbligato dal cedimento di un pezzo di controsoffitto.

alessandra agrati