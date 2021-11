17.11.2021 h 16:54 commenti

Inadempienti all'obbligo vaccinale, altri 18 sanitari sospesi dalla Asl Toscana centro

Ad oggi sono 190 i dipendenti a casa. I provvedimenti invece sono 257 ma in 67 hanno regolarizzato la loro posizione

Ci sono altre 18 delibere di sospensione a carico di nove infermieri, tre ostetriche, due tecnici di radiologia, un tecnico di laboratorio, due fisioterapisti e un educatore professionale per inadempimento dell'obligo vaccinale. I provvedimenti, assunti dalla Asl Toscana centro, saranno in vigore da domani, giovedì 18 novembre. Il totale delle sospensioni deliberate fino a oggi sale a 257; a questo numero vanno sottratte le 67 revoche da parte di altrettanti sanitari che hanno regolarizzato la loro posizione e sono dunque 190 gli operatori effettivamente sospesi al momento. Soltanto chi può dimostrare che sottoporsi al vaccino equivale a mettere in reale pericolo la propria salute, è esonerato dall'obbligo. In tutti gli altri casi occorre aver completato il ciclo vaccinale per poter essere riammessi al lavoro.



