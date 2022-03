24.03.2022 h 13:17 commenti

In vista dell'hub del riciclo tessile, nasce a Prato il consorzio dei cernitori

Sono in corso di definizione gli ultimi dettagli dell'operazione che darà un'unica voce agli operatori del primissimo segmento del percorso di riciclo anche in funzione di una collaborazione con Alia servizi ambientali



Molto più che un'idea o uno dei tanti tentativi di unire le forze poi caduti nel vuoto. La formazione della nuova realtà, infatti, è in dirittura d'arrivo e potrebbe essere presentata ufficialmente già la prossima settimana. Il nuovo consorzio dovrebbe riunire soprattutto chi si occupa della cosiddetta "apertura dei sacchetti", ossia il primo segmento del percorso green che porta un abito usato ad avere una seconda vita con il riuso o con il riciclo. Si tratta della fase che anche con l'aiuto di una tecnologia velocizzante, sarà realizzata dentro l'hub che sorgerà a Baciacavallo, secondo il progetto presentato lunedì scorso, 21 marzo, da Alia al bando del ministero della transizione ecologica per ottenere 2,1 milioni dal Pnrr.

Nessuno vuole diffondere i particolari dell'operazione fino a che non sarà chiusa, ma è chiaro che l'obiettivo del futuro consorzio sarà quello di avere un peso specifico importante nel rapporto con Alia per le attività che saranno realizzate nell'hub, anche in funzione di possibili collaborazioni. Alia, ad esempio potrebbe lasciare al nuovo consorzio l'apertura dei sacchetti, fase che è considerata importantissima per l'efficacia e la qualità delle cernite successive.

Nessuno vuole diffondere i particolari dell'operazione fino a che non sarà chiusa, ma è chiaro che l'obiettivo del futuro consorzio sarà quello di avere un peso specifico importante nel rapporto con Alia per le attività che saranno realizzate nell'hub, anche in funzione di possibili collaborazioni. Alia, ad esempio potrebbe lasciare al nuovo consorzio l'apertura dei sacchetti, fase che è considerata importantissima per l'efficacia e la qualità delle cernite successive.

In generale, in vista di una serie di cambiamenti normativi in campo tessile volti a favorire il riciclo, l'idea di fare squadra può essere quella vincente. In particolare, a breve sarà estesa in capo al produttore la responsabilità sul ciclo di vita del prodotto ed entro il 2025 scatterà l’obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Il piano strategico della comunità europea dovrebbe uscire ad aprile e renderà più chiaro come il territorio dovrà e potrà muoversi per non subire da spettatori il cambio di paradigma ma bensì per trasformarlo in un'opportunità. A livello nazionale c'è già un consorzio della filiera moda patrocinato da Sistema Moda Italia e da Fondazione del Tessile Italiano. Al momento l'adesione è su base volontaria ma lo scenario è in continuo divenire. Ecco perché è importante non farsi cogliere impreparati e presentarsi al resto del mondo con una voce unica.

(e.b.)