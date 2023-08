29.08.2023 h 15:42 commenti

In visita a Prato una delegazione del distretto di Chenghua, la "casa" dei panda giganti

Incontro in Provincia con i rappresentanti delle categorie economiche cittadine. La consigliera provinciale Paola Tassi: “Aperto un ponte verso future relazioni”. E' uno dei più importanti centri economici del Paese, caratterizzato da una fiorente industria tessile

Una delegazione del distretto di Chenghua, nella città di Chengdu in Cina, ha fatto visita nella giornata di lunedì 28 agosto a Palazzo Banci Buonamci. Ad accoglierla le consigliere Paola Tassi e Paola Vettori, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio – Confesercenti, Cna Toscana Centro, Cna World, Confindustria e Confartigianato.

“Questo primo incontro con il distretto di Chenghua rappresenta un tassello importante per costruire un ponte verso future relazioni” – ha dichiarato la consigliera Paola Tassi. La città di Chengdu rappresenta infatti una realtà ricca e rigogliosa, essendo uno dei più importanti centri economici del Paese, caratterizzata da una fiorente industria tessile e dalla presenza di un Centro di ricerca unico nel suo genere: il geoparco di panda giganti con il più alto numero di esemplari, che ospita il 30% di panda giganti presenti in tutto il mondo.

“L’incontro con la delegazione del distretto di Chenghua è stata una straordinaria occasione di scambio e di confronto su grandi temi che caratterizzano le nostre comunità – ha commentato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – Per questo è necessario continuare a lavorare in questa direzione per costruire legami e forme di cooperazione ancora più forti”.

Grande soddisfazione per l’incontro è stata espressa dal capodelegazione del distretto Chungan Zhao: “C’è un proverbio cinese che dice: gli amici veri non hanno paura della distanza. E noi, non abbiamo avuto paura della lontananza tra Cina e Prato – ha dichiarato - Tra le industrie più importanti di Changhua vi è quella tessile, peculiarità che ci accomuna alla vostra città. Per questo motivo il nostro primo obiettivo è costruire una solida e importante collaborazione con questo bellissimo territorio. Auguro alla Provincia di Prato una grande prosperità”.