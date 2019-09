18.09.2019 h 14:59 commenti

In viale Montegrappa manca l'arredo urbano, la protesta dei commercianti

Non ci sono cestini per la carta, mancano le rastrelliere per le biciclette e soprattutto non sono ancora stati completati i lavori nel tratto finale. "Ogni giorno dobbiamo raccogliere cartacce ed escrementi di cani. In comune nessuno ascolta le nostre lamentele"

In viale Montegrappa mancano i cestini per la carta, non ci sono le rastrelliere per le biciclette e soprattutto nel tratto finale, quello che incrocia viale Vittorio Veneto, i lavori non sono ancora stati ancora terminati. Una situazione che è vissuta con grande disagio da residenti e commercianti.“Il lavoro di ripensamento del viale – spiegadell’omonima farmacia – sono venuti bene, ma mancano completamente gli arredi urbani: in tutta la strada non c’è un cestino e così spesso la gente viene in farmacia per chiedere se può utilizzare il nostro secchio della spazzatura. A questo si aggiunge l’inciviltà dei padroni dei cani che utilizzano la piccola aiuola alla fine della strada come se fosse uno sgambatoio. Questo problema potrebbe essere risolto con una piccola siepe in modo da limitare l’accesso”.Se il decoro dell’area lascia a desiderare, ci sono anche problemi per la sicurezza dei pedoni: “Fino a quando non sarà spostata la fermata degli autobus – spiega Carbone – non sarà completato l’attraversamento pedonale, nel frattempo ci sono due possibilità per le bici e per chi è a piedi: fare un lungo giro per raggiungere le strisce pedonali oppure tentare la sorte attraversando davanti alla banchina. Ovviamente a proprio rischio e pericolo. Difficile anche l’immissione delle auto che provengo da viale Montegrappa “.A denunciare la mancanza di cestini ancheproprietario del bar Gia-Cla: “Ogni mattina raccogliamo tantissime carte e altra spazzatura proprio perché non c’è un posto dove poterla gettare. Tutto questo non contribuisce al decoro della zona”.Carbone ha chiesto più volte l’intervento dell’amministrazione comunale, ma invano: “E’ cambiato l’assessore, con Alessi c’era un ottimo rapporto, e nessuno mi considera e intanto qui la situazione peggiora di giorno in giorno, un problema che si aggiunge ai quattro mesi di lavori che hanno quasi dimezzato il fatturato di tutti gli esercizi commerciali”.