In viaggio verso Prato 12.300 dosi di vaccino Astrazenca e Johnson&Johnson

Il carico, trasportato da Sda, sarà consegnato alla farmacia dell'ospedale che lunedì riceverà anche 9.800 dosi di Moderna

Oltre 12mila dosi di vaccino, 12.300 per la precisione, tra Astrazeneca e Johnson&Johnson sono in arrivo a Prato nella giornata di oggi, venerdì 14 maggio. Il trasporto, in scatole conservate in celle frigorifere, è stato affidato a Sda, il corriere di Poste italiane. I mezzi, appositamente attrezzati per questo delicato servizio, faranno capolinea alla farmacia dell'ospedale Santo Stefano e consegnato 8mila dosi di Astrazeneca e 4.300 di Johnson&Johnson. Una ulteriore fornitura è in programma per lunedì 17 maggio quando saranno consegnate 9.800 dosi di vaccini Moderna.



