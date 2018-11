29.11.2018 h 14:09 commenti

In via Oberdan un nuovo parcheggio al coperto per 70 tra auto e moto: i costi dell'abbonamento

Sarà aperto da sabato ma è già possibile visitarlo e opzionare lo stallo per la sosta. L'assessore Filippo Alessi: "Questo intervento ha permesso di riqualificare un'area rimasta a lungo inutilizzata"

E' stato inaugurato oggi, 29 novembre, il nuovo parcheggio di via Oberdan, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, dell'assessore all’Ambiente e alla Mobilità Filippo Alessi, dell'amministratore unico di Consiag Servizi Comuni Antonio Ossi e della direttrice Maria Tripoli.

Il parcheggio è costituito da circa 70 posti misti tra auto e moto e sarà utilizzabile a partire da sabato 1 dicembre, dietro sottoscrizione di un abbonamento trimestrale, semestrale o annuale. Il costo degli abbonamenti, tutti H/24, sarà di 150 euro per il trimestrale riservato alle auto, 275 euro per il semestrale e 500 euro per l'annuale. Per le moto invece il prezzo sarà di 90 euro per il trimestrale, 150 euro per il semestrale e 300 euro per l'annuale.

"Questo intervento ha permesso di riqualificare un'area rimasta a lungo inutilizzata dando posti auto dedicati in particolare ai residenti del centro storico e dintorni - sottolinea l'assessore Filippo Alessi -. Un progetto che guarda anche alla sicurezza, con accesso tramite badge e sistema di telecamere".

Da oggi sarà possibile visionare il garage e le persone interessate potranno opzionare il posto che più gradiscono: "Sin da questa mattina sono cominciate le richieste di scelta dei posti auto, segno dell'attesa da parte dei cittadini di questa apertura", spiega Maria Tripoli.

Si tratta di una prelazione che avrà valore per un massimo di cinque giorni e che non implica un impegno a sottoscrivere, in seguito, l'abbonamento. Trascorso questo periodo il posto può essere mantenuto pagando l’abbonamento oppure ritornerà nella disponibilità di Consiag Servizi Comuni.