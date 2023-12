11.12.2023 h 11:39 commenti

In via Muzzi inaugurato il Museo Diffuso con cinque installazioni ispirate alla città

Le opere sono state realizzate dagli artisti di Cedar Tree, i ragazzi del Fondazione Santa Rita e dall'artigiano Paolo Bottari. Serviranno anche a coprire le paratie davanti agli ingressi dei negozi sfitti

Dopo essere stata il set per la fiction Pezzi Unici, ora via Muzzi è stata trasformata in un museo diffuso con opere realizzate dai ragazzi della Fondazione Santa Rita ospiti della struttura del Coderino, l'artigiano Paolo Bottari e gli artisti di Cedar Tree. Cinque installazioni che serviranno anche a mascherare le paratie in legno che i proprietari dei locali sfitti hanno posizionato per evitare l'accumulo di rifiuti. "Una proposta - ha spiegato l'assessore alla mobilità Flora Leoni - che è nata in collaborazione anche con i commercianti e che l'amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo. Un modo per valorizzare questa via del centro che nonostante la sua posizione è poco frequentata".

Le opere si ispirano ai monumenti della città, ma anche a chi il centro storico lo vive ogni giorno. "Quando ci hanno proposto di partecipare a questa iniziativa - ha spiegato Renza Sanesi presidente della Fondazione Santa Rita - abbiamo aderito con entusiasmo coinvolgendo i ragazzi che lavorano nel nostro laboratorio che si trova in via Muzzi. Un piccolo contributo per la città".