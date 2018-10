11.10.2018 h 10:54 commenti

In vendita il patrimonio immobiliare della Btp: ecco i beni sul mercato e quanto costano

Uffici, fondi commerciali, terreni sparsi tra Prato, Firenze, Sesto Fiorentino e San Casciano. Il colosso dell'edilizia è in liquidazione dal 2011

In vendita al miglior offerente il patrimonio immobiliare della Btp, il colosso dell'edilizia in liquidazione per il quale nel 2011 è stata aperta la procedura di concordato preventivo. La sezione fallimentare del tribunale di Prato ha dato al collegio dei liquidatori giudiziali (Bruno Inzitari, Adolfo Barbieri e Giampiero Russotto) il via libera alla gara al rialzo di un lunghissimo elenco di immobili sparsi tra Prato, Firenze, Sesto Fiorentino e San Casciano. L'appuntamento è per il 27 novembre alle 10 presso l'ufficio amministrativo in via Catani 26. Se la vendita dovesse andare deserta o dovessero restare invendute delle unità, gli ulteriori tentativi saranno fatti il 20 dicembre e il 21 gennaio 2019 e in entrambi i casi il ribasso sarà del 20 per cento sul prezzo di partenza.

Il lotto più consistente è a Prato, in via Catani: 645 metri quadrati a uso studi medici, 12 posti auto coperti e 3 scoperti, 4 posti moto coperti. Prezzo base 960mila euro con un rilancio minimo di 10mila euro.

In vendita 2 fondi commerciali a Firenze e 3 a San Casciano, 8 fondi grezzi a uso negozio e ufficio a Sesto Fiorentino, un terreno di 6.280 metri quadrati nella zona dell'Osmannoro, 2 posti auto a Firenze, 9 a San Casciano, 18 autorimesse a Figline Valdarno e un posto auto in viale Montegrappa a Prato.

Il valore degli immobili oscilla tra i 27mila e 240mila euro, per il terreno invece si parte da una base di 91.800 euro, mentre per le autorimesse il prezzo base è di circa 7.500 euro e per i posti auto circa 6.500.

Gli interessati dovranno depositare entro le 12 del giorno precedente alla vendita l'offerta di acquisto irrevocabile e dovranno farlo presso l'ufficio di via Catani; l'offerta dovrà essere accompagnata da un assegno circolare non trasferibile intestato a Btp pari al 10 per cento del prezzo offerto.

Per tutti i dettagli è possibile contattare il numero 0574-527705.

