In Vallata controlli a tappeto per il green pass, scoperti tre ambulanti irregolari su 26

La polizia municipale ha potenziato i controlli dall'inizio di dicembre. Verificate attività commerciali, fiere e iniziative natalizie

Dal 6 dicembre in tutta la Val di Bisenzio sono state condotte verifiche in attività commerciali, fiere ed eventi natalizi per complessive 56 attività e 241 le persone controllate. Si tratta soprattutto di cittadini che si trovavano a consumare pasti presso i punti pranzo. Una serie di verifiche mirate sono state svolte presso i mercati settimanali di Vaiano e Vernio. Qui si è proceduto alla verifica di 26 attività e di 66 persone. Sono risultate irregolari, perché prive di green pass o per aver omesso il controllo sul possesso, tre persone (si tratta di titolari/addetti di banchi di mercato). Alla luce delle irregolarità riscontrate sono state comminate multe da 400 euro che possono essere ridotte a 280 euro se pagate entro il termine di cinque giorni.

Dall'inizio di dicembre la polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha intensificato i controlli sul possesso di green pass da parte degli esercenti delle attività commerciali e dei clienti. “Complessivamente abbiano osservato un comportamento diffuso orientato al rispetto delle regole. I cittadini, eccettuato rari casi, si mostrano collaborativi e disponibili ai controlli”, sottolinea Rodolfo Ricò che dal primo di dicembre ha l’incarico di comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio dopo il pensionamento di Elisabetta Gualtieri.