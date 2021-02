10.02.2021 h 17:26 commenti

In Valbisenzio la pulizia delle sponde dei torrenti affidata a nove aziende del territorio

Ad assegnare i lavori, su interventi programmati dal Consorzio di bonifica medio Valdarno, l'Unione dei Comuni. Un appalto complessivo che vale 128mila euro

Economia locale e tutela dell’ ambiente in Valdibisenzio procedono di pari passo. Nove aziende del territorio hanno terminato gli interventi di ripulitura con il taglio della vegetazione nell’alveo e sulle sponde dei torrenti della Valle del Bisenzio. Lavori, per un importo complessivo di 128mila euro, indicati dal Consorzio di bonifica medio Valdarno e affidati all’Unione dei Comuni che ha provveduto ad appaltarli alle imprese locali.

“È una collaborazione che funziona – ha sottolineato Primo Bosi presidente dell’Unione dei Comuni della Valdibisenzio - questo risultato costituisce un grande vantaggio per l’ambiente, per la salvaguardia dell’assetto idrogeologico territoriale ma anche per l’economia locale”

Il piano degli interventi ha riguardato la manutenzione delle briglie sul Fiumenta, in località La Cantoniera a Vernio, e il taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde del Fosso di Ligliano, del Fosso di Casale, del Rio Allese e affluenti e del Fosso Fornelli a Cantagallo A Vaiano sul Fosso di Castagnolo, Fosso della Nosa e il Rio Scalai con gli affluenti e infine a Vernio sui fossi di Rimondeto e di Ceraio con il Torrente Torbola.









