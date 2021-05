26.05.2021 h 15:29 commenti

In Val di Bisenzio il Piano della mobilità scritto insieme ai cittadini: questionari distribuiti sul territorio

Già trecento i cittadini che hanno risposto alle domande e raccontato come si spostano così da contribuire alla nuova organizzazione della mobilità

. Tutte le informazioni sulla mobilità in Vallata e sul processo partecipativo sono consultabili al sito https://partecipa.toscana.it/ web/mobilita-sostenibile- nella-val-di-bisenzio/home

Chi vuole compilare il questionario in forma cartacea può recarsi alla biblioteca Petrarca, ai circoli di Sant'Ippolito, Terrigoli, Cavarzano, Mercatale e San Quirico, oppure presso la sede sindacati a San Quirico, il circolo della Misericordia di Montepiano o al negozio "Da Gastone" a La Storaia. I questionari vanno riconsegnati alla struttura che li distribuisce, che poi si impegnerà a farli avere agli uffici comunali.

I Comuni della Val di Bisenzio, in particolare Vernio e Cantagallo, attraverso questo processo di partecipazione vogliono definire il loro nuovo piano della mobilità con il pieno coinvolgimento dei cittadini e di chi in Vallata lavora e fa impresa per condividere una visione di mobilità adeguata alle necessità delle persone. Sotto i riflettori ci sono le modalità di spostamento nei singoli Comuni ma anche le connessioni di Vallata, con Prato e con la piana. Il percorso - condotto con il supporto di Simurg ricerche - è sostenuto dall’Autorità regionale per la partecipazione.