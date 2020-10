29.10.2020 h 11:25 commenti

In Val di Bisenzio arriva la nuova pediatra: ecco gli ambulatori e gli orari

Dal primo novembre la dottoressa Daniela Laino assume l'incarico e subentra al dottor Daniele Luti i cui bambini assistiti passano d'ufficio al nuovo medico

Dal primo novembre per i comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo prenderà servizio con un incarico provvisorio la dottoressa Daniela Laino, pediatra di libera scelta a seguito della cessazione del pediatra Daniele Luti. Tutti i bambini assistiti dal dottor Luti sono assegnati d’ufficio alla nuova pediatra, tranne coloro per i quali i genitori hanno effettuato una nuova scelta. La dottoressa Laino, durante il periodo dell’incarico può acquisire altri assistiti.

Sempre dal primo novembre cesserà anche l’attività ambulatoriale del dottor Natale Lavia nell’ambito dei comuni della Val di Bisenzio.

Le sedi ambulatoriale gli orari della nuova pediatra: Vaiano – via Fratelli Rosselli 13 :lunedì dalle 16 alle 19; Vernio – via del Bisenzio 264: martedì dalle 16 alle 19; Cantagallo frazione Usella – via San Lorenzo 14: mercoledì dalle 11 alle 14; Vaiano – via Fratelli Rosselli 13: giovedì dalle 16 alle 19; Vaiano – via Fratelli Rosselli 13: venerdì dalle 11 alle 14.