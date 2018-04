04.04.2018 h 14:45 commenti

In una mattina convocati 38 processi per un solo giudice: è il caos, protestano gli avvocati

Confronto tra avvocatura e presidente del tribunale per una diversa organizzazione del lavoro che tra ruoli sovraccarichi e carenza di personale diventa di difficile gestione. Nuovo incontro la prossima settimana. Stamani, intanto, l'aula Galli Alessandrini stipata di imputati, testimoni e avvocati

Trentotto processi penali in agenda oggi, mercoledì 4 aprile, solo per il giudice Silvio De Luca. L'aula Galli Alessandrini, al secondo piano del Palazzo di giustizia, stipata di imputati, testimoni e avvocati. Un'altra giornata difficile per le aule giudiziarie pratesi. “Un ruolo sovraccarico e la difficoltà di gestione delle udienze che si somma alle carenze strutturali e di organico – il commento del vicepresidente della Camera penale di Prato Gabriele Terranova – una situazione complicata che ultimamente è stata al centro di diverse interlocuzioni tra l'avvocatura e il presidente del tribunale Francesco Gratteri”. Malumore tra gli avvocati che sperano in una razionalizzazione alla fine del percorso di confronto. “I problemi sono tanti – spiega Eugenio Zaffina, presidente della Camera penale – intanto la carenza di organico non consente di assegnare un cancelliere a ciascun giudice che renderebbe il lavoro certamente più fluido, poi c'è da tener conto che i magistrati hanno ereditato ruoli già stracarichi, e in più a rallentare lo svolgimento delle udienze ci sono le direttissime che rappresentano un ulteriore aggravio per giudici e pubblici ministeri”.I processi, è inevitabile, vengono rinviati per mancanza di tempo. Con casi limite come quello di un procedimento per maltrattamenti in famiglia e stalking: "Abbiamo fatto un'udienza il 24 dicembre 2013 - racconta l'avvocato Terranova che difende l'imputato - il processo è ancora oggi pendente ma da allora non ci sono stati altri passaggi".Quando parlano di organizzazione da ottimizzare, gli avvocati fanno riferimento anche ad una questione pratica che però aiuterebbe tantissimo imputati e testimoni a districarsi nel labirinto giudiziario: “Facciamo i conti con un altro disservizio che è quello della mancanza del ruolo attaccato alla porta di ingresso delle aule – dice Terranova – se ci fosse, come del resto dovrebbe esserci, sarebbe più facile per un cittadino capire se l'aula davanti alla quale si trova è quella giusta oppure no senza dover chiedere al cancelliere che magari è impegnato in una fase delicata del suo lavoro”. Il ruolo altro non è che l'elenco dei processi fissati: un elenco pubblico dal quale è possibile trarre le informazioni basilari e che rappresenta, quando c'è, una sorta di guida alle udienze del giorno. Intanto, l'arrivo del presidente Gratteri è coinciso con una diversa organizzazione delle cancellerie penali dettata dall'ultima ispezione ministeriale. Per un certo periodo le cancellerie sono state aperte al pubblico a giorni alterni, mentre adesso il presidente ha stabilito l'apertura quotidiana seppure con un orario ristretto a causa della carenza di personale. La cancelleria del Gip è aperta dalle 9 alle 11 e quella del dibattimento dalle 9 alle 13. “Un orario troppo ristretto – il giudizio dell'avvocato Eugenio Zaffina – che non sempre permette di fare tutti gli adempimenti che servono. L'obiettivo è comunque trovare un punto di incontro che consenta al tribunale e all'avvocatura di svolgere il lavoro nel miglior modo possibile. Incontreremo di nuovo il presidente Gratteri la prossima settimana”.