In una casetta di legno tanti libri da scambiare e il "Sorriso della Sara"

Su iniziativa dell’associazione “Diapason” in accordo con la famiglia della piccola Sara, si inaugura al Poggio una casetta in legno nell’ambito del “Little Free Library” per bambini

“Una occasione per scambiare libri, sogni, emozioni, gentilezza”. Così le donne poggesi dell’associazione culturale Diapason sintetizzano l’appuntamento di sabato prossimo, 18 novembre alle ore 10, presso l’asilo nido “L’Alberto Verde”: l’inaugurazione di una piccola biblioteca nel circuito internazionale delle Little Free Library per bambini.

E’ una casetta in legno, piena di colori, disegnata da alcuni bambini poggesi, che ospiterà, a rotazione, una trentina di libri per piccoli lettori secondo la filosofia del “prendi un libro, lascia un libro” e dunque secondo l’idea base di dar vita a una catena (“fatta di sorrisi”, commentano a Diapason) e aperta a chiunque abbia voglia di dare una mano.

Il titolo (#ilsorrisodellasara) spiega com'è nata questa iniziativa. Sara Puggelli è una bambina che con la sua famiglia sta affrontando un doloroso percorso di cura. La scorsa estate, ricoverata in radioterapia a Careggi per un ciclo di terapie, ha ricevuto in dono trenta libri che i genitori hanno deciso di “rimettere in circolo”.

Saranno dunque collocati, questi primi libri, dentro la piccola casetta in legno colorato che, appunto, sarà inaugurata sabato mattina (ingresso libero): chi vorrà, potrà prendere uno o più libri a patto di inserirne uno o più nuovi. Il nido comunale, attualmente gestito dalla cooperativa “Alambicchi”, è quello fino allo scorso giugno frequentato da Sara.

“Una iniziativa bella – raccontano da Diapason – che non solo ricorda l’importanza di coltivare la buona pratica della lettura fin dall’infanzia ma anche fa sperimentare come da una sofferenza possa nascere un segno di speranza per tutti”.

Realizzata con legno certificato da un falegname locale, la casetta poggese è stata registrata nel circuito internazionale della “Little free library” e sarà georeferenziata entrando quindi a far parte di una comunità che anche in Italia è ormai molto diffusa. L’amministrazione comunale di Poggio a Caiano ha autorizzato l’installazione della libreria e in questi giorni sta decidendo se concedere il patrocinio, chiesto da Diapason, per l’inaugurazione di sabato 18.

“In questi mesi – scrivono i genitori di Sara: Francesca e Francesco – abbiamo capito come piccoli gesti di gentilezza possano cambiare il corso di una storia e quanto sia preziosa la potenza di un sorriso. E i libri, in questo, sono, grandi compagni di viaggio”.

“Little Free Library – si legge nel sito in lingua inglese - è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a St. Paul, Minnesota. La nostra missione è quella di essere un catalizzatore per costruire comunità, ispirare lettori ed espandere l'accesso ai libri per tutti attraverso una rete globale di casette di scambio libri”. Diffusa in 120 Paesi nel mondo, conta circa 150 mila piccole librerie con oltre 300 milioni di libri condivisi.





