In un mese e mezzo è evaso per cinque volte dagli arresti domiciliari

Protagonista un 42enne che anche stavolta è stato catturato dai carabinieri ma il giudice lo ha rimandato a casa per scontare la detenzione

Dallo scorso 4 maggio è evaso per ben cinque volte dagli arresti domiciliari, sempre ripreso dalle forze dell'ordine. Ma il record è destinato ad essere migliorato visto che anche stavolta il magistrato ha disposto che l'uomo fosse riportato ai domiciliari.

Protagonista del fatto, un cittadino cinese di 42 anni, che deve rispondere di reati di maltrattamenti in famiglia commessi dal 2012 al 2021. Ieri, 21 giugno, i carabinieri del Radiomobile, durante uno dei controlli fatti proprio per verificare il rispetto degli arresti domiciliari, non hanno trovato l'uomo nella sua abitazione. E' stato invece rintracciato fuori e pertanto è scattato l'arresto per evasione. Adesso il 50enne è di nuovo ai domiciliari.