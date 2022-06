06.06.2022 h 14:37 commenti

In un anno 208 arresti fatti dai carabinieri, 73 sono spacciatori. Crescono i controlli nelle aziende

Il bilancio è stato fatto stamani durante la cerimonia per i 208 anni dalla Fondazione dell'Arma. Il comandante provinciale colonnello Zamponi ha sottolineato l'impegno dei militari durante la pandemia

I carabinieri di Prato sono tornati stamani 6 giugno a celebrare in piazza e con il pubblico la festa per i 208 anni dalla fondazione dell'Arma. In piazza delle Carceri, davanti alle autorità cittadine, si è svolta la cerimonia, conclusa con la consegna dei premi ai militari che più si sono distinti.

Nel suo discorso il colonnello Francesco Zamponi, comandante provinciale, ha voluto ribadire prima di tutto l'impegno di tutti i carabinieri pratesi durante la pandemia, non solo per assicurare il rispetto delle misure normative per fronteggiare l’emergenza ma anche e soprattutto per assicurare vicinanza, disponibilità e servizi al cittadino, come ad esempio nel caso del ritiro delle pensioni da parte delle Stazioni in favore di utenti impossibilitati a raggiungere gli uffici postali.

Riguardo il bilancio di questo anno, i carabinieri hanno proceduto per il 75% dei reati complessivamente denunciati in provincia, con una risposta definita "rapida ed efficace", anche negli episodi più efferati, come dimostrato in occasione dei due omicidi avvenuti nel 2021, prontamente scoperti.

Nell’anno appena trascorso, sono stati effettuati in provincia di Prato 208 arresti e 1.415 denunce in stato di libertà. Particolare attenzione è stata dedicata alla dignità del lavoro e dei lavoratori: nel 2021 sono infatti quasi raddoppiati i controlli alle imprese e, grazie all’importante opera dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della componente Forestale ambientale, sono stati fatti 515 controlli nei confronti di altrettante aziende, che hanno comportato complessivamente 1.735 sanzioni, per un importo di oltre 4 milioni di euro e la sospensione di 176 attività per irregolarità accertate.

L’attività antidroga è sempre particolarmente onerosa, con 73 pusher arrestati, e conseguente sequestro di ingenti quantitù di stupefacenti. Sono state complessivamente 13.000 le chiamate pervenute alla centrale operativa, cui si aggiungono le richieste giunte direttamente alle Stazioni. Anche nel 2021 sono stati numerosi i tentativi di suicidi scongiurati, grazie alla mediazione, sensibilità e professionalità dei carabinieri intervenuti, come dimostra, tra l’altro, l’encomio concesso al maresciallo Stefano D'Albenzio ed all’appuntato scelto Antonino Giacopello, in servizio alla Stazione di Vernio, tributato a Firenze dal comandante della Legione Toscana, per aver salvato una giovane donna che voleva gettarsi da un ponte.

Oggi, durante la cerimonia in piazza Santa Maria delle Carceri, sono stati tributati encomi al vicebrigadiere Pieluca Tringaliper la cattura di un importante latitante di n’drangheta, al maresciallo maggiore Ciro Di Genua per attività di peacekeeping svolta in Iraq, ed al tenente colonnello Riccardo Marchi, maresciallo maggiore Giacomo Mazzocchi, maresciallo ordinario Domenico Falanga, brigadiere Federico Fiori e appuntato scelto Nicola Costantino per attività antidroga che ha portato all’arresto di 14 persone ed al sequestro di 170 kg. di marijuana, 27 kg. di infiorescenze di cannabis indica, 10 kg. di hashish, una piantagione composta da 2.438 piante di cannabis indica, due impianti di fertilizzazione ed irrigazione, e della somma contante di 73.000 euro.