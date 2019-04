04.04.2019 h 14:25 commenti

In treno senza biglietto ma è in servizio, vigile del fuoco multato da Trenitalia

L'operatore del comando di Prato era diretto a Firenze per una visita medica periodica necessaria per confermare il ruolo operativo. Il controllore ha comunque emesso una sanzione da 122 euro

Multato da Trenitalia perchè era a bordo del treno Prato-Firenze senza biglietto. Peccato che fosse in servizio e anche in divisa. E' successo a un vigile del fuoco del comando provinciale di Prato. Il suo nome è Massimo Bandinelli.

Stamani, 4 aprile, doveva andare a Firenze per sottoporsi alla visita medica periodica necessaria per mantenere il servizio operativo. Naturalmente aveva con se il foglio di viaggio del Ministero dell'Interno e del comando di via Paronese che dimostrava al controllore quanto dichiarato a voce, ma non c'è stato niente da fare. L'incaricato delle Ferrovie ha emesso comunque la multa, ben 122,60 euro. Eppure c'è una legge che garantisce trasferte gratuite a chi è in servizio anche ai vigili del fuoco come alle altre forze dell'ordine.

Appena tornato da Firenze, Bandinelli ha subito fatto presente ai suoi superiori quanto accaduto. Il sindacato Conapo è intervenuto a difesa del multato attaccando anche la Regione Toscana: "Questa è la considerazione che sia ha da parte di alcuni su un corpo molto amato dai cittadini ma bistrattato da altri. - attaccano i segretari regionale e provinciale, Andrea Milani e Giacomo Ciabatti -Chiediamo subito una forte presa di posizione dai dirigenti di Trenitalia della direzione della Toscana. Il collega non ha commesso nessuna violazione dell'art.25 della legge regionale 42. Tra l'altro la Toscana è una delle pochissime regioni a non aver stipulato una convenzione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i viaggi anche non di servizio a differenza delle altre forze di polizia. Cosa che garantirebbe sempre la presenza di operatori della sicurezza a bordo dei convogli. Probabilmente gli obbiettivi di questa giunta sono altri".

E.B.