27.09.2019 h 10:50 commenti

In tremila in piazza per il primo Fridays for future pratese

Ragazzi, adulti e anziani insieme per difendere l'ambiente in una grande manifestazione che ha colorato le piazze e le vie del centro storico. Il presidente della Provincia Puggelli mette a disposizione 12.500 euro per progetti legati alle buone pratiche ambientali nelle scuole superiori

Una festa colorata che abbraccia tutte le generazioni e tutte le etnie, in tremila hanno partecipato alla prima manifestazione del Fridays for future, organizzata a Prato.Già dalle 9 del mattino di oggi, 27 settembre, le vie del centro storico si sono riempite di ragazzi, giovani e meno giovani, tutti con magliette colorate, cartelloni e volto dipinto. “Oggi siamo scesi in piazza – ha spiegatodel Coordinamento Fridays For Future Prato - per chiedere che anche a Prato si rispetti l'ambiente partendo da una rivisitazione del parco urbano per noi troppo urbano e poco parco, e si promuova una lotta contro la plastica intesa come educazione all'uso. C'è ancora tanto da fare e noi non ci fermiamo".Accanto ai ragazzi anche un gruppo di donne dell'associazione Centro Psycheros che ormai sono entrate nella terza età: “Siamo qui perchè il futuro è anche nostro e vogliamo mettere a disposizione delle nuove generazioni la nostra esperienza”. E lo hanno fatto organizzando una coreografia particolare: fumo nero come simbolo dell'inquinamento che combatte contro le farfalle in carta lanciate in cielo, segno della natura e dell'ambiente.In piazza anche i ragazzi della scuola media Leonetto Tintori che chiedono un mondo più pulito e si impegnano nelle buone pratiche per il rispetto dell'ambiente.Tra i partecipanti anche il presidente della Provinciache ha annunciato lo stanziamento di 12.500 euro per progetti destinati all'ambiente. “Saranno utilizzati – ha spiegato – per proposte di buone pratiche ambientali che però devono nascere dai ragazzi stessi, penso ad esempio all'installazione di un fontanello a scuola”.Il corteo è partito da piazza delle Carceri alle 10 e si è poi fermato in piazza del Comune per un saluto al sindaco Matteo Biffoni che si è affacciato alle finestre del palazzo Comunale.Intanto ieri in consiglio comunale è stata approvata la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale presentata dai gruppi di maggioranza. “Dopo la mozione per il plastic free – ha spiegato Marco Biagioni uno dei firmatari – abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo, a fianco dei ragazzi del Fridays For Future”.