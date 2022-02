07.02.2022 h 12:02 commenti

In tre mesi la produzione dei tessuti cresce del 19%, ma scarseggiano le materie prime

I dati elaborati dal centro Studi di Confindustria raffrontano il terzo e il quarto trimestre del 2021, nell'arco di un anno la crescita è del 10,5%. Archiviata MilanoUnica e alla vigilia di Première Vision per gli imprenditori i tempi di consegna delle collezioni si allungano di almeno un mese

Da Milano a Parigi con la preoccupazione non solo del rincaro dei costi dell'energia, ma anche per quello dei trasporti e la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Archiviata MilanoUnica , 45 aziende pratesi, numero inferiore rispetto alle passate edizioni in presenza, presentano le collezzioni primavera/estate 2023 a Première Vision ( Parigi dall'8 al 10 febbraio ) con la consapevolezza che i tempi per le consegne delle collezioni saranno molto più lunghi rispetto agli anni pre pandemia.

“Stiamo vivendo un momento complicato e all'insegna della variabilità – spiega Roberto Rosati della Fortex – le materie prime scarseggiano e, quindi, i tempi di produzione e di consegna si allungano di almeno un mese. Questo poi comporta anche faticose negoziazioni per i prezzi che, inevitabilmente, incideranno anche sui capi venduti nei negozi. Dall'altro lato, però, abbiamo constatato un certo movimento da parte dei nostri clienti”.

A confermare di una certa vitalità dei mercati i dati diffusi sulla produzione dei tessuti pratesi nel 4° trimestre 2021, condotta dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord che evidenziano un +10,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 (variazione tendenziale), +19% rispetto al 3° trimestre 2021 (variazione congiunturale). Le previsioni rilevate presso le aziende sono comunque positive: il saldo delle risposte "aumento" e "diminuzione" degli ordini - totale estero e Italia - rispetto al trimestre attuale segna +31.

“A differenza di quanto succedeva negli anni passati – spiega Sandro Ciardi della Dynamo - la situazione di difficoltà di approvvigionamento e costo dell'energia è globale. Anche i tessuti importanti sotto soggetti alla stessa legge. A tutto questo si aggiunge un aumento delle tariffe dei trasporti, i problemi per i container. Una situazione che ci porta a fare consegne a dodici settimane rispetto alle sei tradizionali.”.

Sempre secondo i dati del Centro studi, la produzione di tessuti del distretto pratese il 2021 si è chiusa complessivamente a quota +6,8% sul 2020, che a sua volta aveva segnato un drammatico -18,2% rispetto al 2019. Il segnale di ripresa è quindi chiaro, ma non tale da riavvicinarci nettamente al 2019, rispetto al quale siamo ancora sotto di 13 punti percentuali.

“Milano Unica è andata complessivamente bene – commenta Maurizio Sarti presidente di Pratotrade - e siamo fiduciosi che anche Première Vision dia alle aziende pratesi delle soddisfazioni. La partecipazione alle fiere, così come a qualsiasi altra iniziativa promozionale, è una scelta che ciascuna azienda fa in funzione delle proprie specifiche esigenze, come è giusto che sia E se questo è vero in qualsiasi condizione, a maggior ragione lo è in questa fase di transizione dalla pandemia a quella che speriamo essere una imminente ripresa della normalità “.











