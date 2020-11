11.11.2020 h 10:38 commenti

In trappola il pusher dei locali notturni cinesi: a casa aveva quasi un chilo di ketamina

I carabinieri del Nucleo investigativo da tre mesi seguivano il 46enne nei suoi spostamenti nei vari night frequentati dalla comunità orientale. La droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 70mila euro

I carabinieri del Nucleo investigtivo lo hanno pedinato e seguito per ben tre mesi, controllando i suoi spostamenti da casa verso i locali notturni più frequentati dai cittadini cinesi. E ieri sera, 10 novembre, hanno fatto scattare il blitz che ha portato al sequestro di quasi un chilo di ketamina oltre a tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi e 4.750 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio. In manette è finito un cinese di 46 anni, Zhou Youwei, originario dello Zheijiang e domiciliato a Prato. L'uomo ufficialmente era disoccupato. In realtà, secondo i carabinieri, gestiva un vasto giro di spaccio nei locali più frequentati dai giovani della comunità orientale. Basti pensare che la quantità di ketamina sequestrata, una volta suddivisa in dosi, avrebbe fruttato non meno di 70mila euro. Lo spacciatore è stato messo agli arresti domiciliari.

