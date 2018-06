18.06.2018 h 12:10 commenti

In strada armato con una grossa ascia, si accanisce sulle auto in sosta

Momenti di terrore in via Ciulli per un esagitato che presentava anche numerose ferite e l'amputazione di una falange. L'uomo bloccato e disarmato dai poliziotti

Si sono vissuti momenti di assoluto terrore sabato sera, 17 giugno, in via Ciulli quando un uomo, in evidente stato di alterazione, ha iniziato ad accanirsi sulle auto in sosta brandendo una grossa ascia. E' successo poco dopo le 22 e immediatamente sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia con le pattuglie delle Volanti. Gli agenti hanno bloccato l'uomo e sono riusciti a disarmarlo. Si tratta di un cinese di 39 anni, irregolare in Italia. Oltre al fortissimo stato di agitazione, il 39enne presentava anche varie ecchimosi e ferite sul corpo con la parziale amputazione della falange di un dito. Ancora non è chiaro se sia stato lui ad autoinfliggersi le lesioni. L'uomo è stato comunque portato dal 118 in ospedale. E' stato denunciato per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza e porto ingiustificato di armi.

