01.07.2019 h 12:44 commenti

In stato confusionale alla guida, imbocca contromano la strada: decisivo l'intervento dei motociclisti della Municipale

E' successo questa mattina, protagonista un anziano di 80 anni. Gli agenti sono intervenuti prima che potesse accadere un incidente. L'uomo soccorso poi dal 118

In stato confusionale ha imboccato contromano una strada, rischiando di provocare un incidente. Ma per fortuna alla scena hanno assistito due agenti motociclisti della polizia municipale, che sono subito intervenuti, soccorrendo il conducente ed evitando guai peggiori.

E' successo questa mattina, 1 luglio, intorno alle 8.40 quando la pattuglia ha notato la condotta di guida a tratti incerta ed insicura di un automobilista anziano e lo ha seguito per qualche decina di metri in via Paolo dell'Abbaco. Quando gli agenti poi hanno visto che, al successivo incrocio, l'uomo aveva imboccato la strada in senso contrario a quello consentito, sono subito intervenuti fermando l’auto e si sono resi conto che la persona anziana si trovava in stato confusionale e necessitava di aiuto.

È stata quindi allertata immediatamente l’ambulanza tramite il 118 nonché i familiari dell’uomo che sono accorsi sul posto. Il conducente, che ha 80 anni, è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti e per le cure del caso. Nei confronti dell’anziano, vista situazione, verrà eseguita segnalazione alla volta della motorizzazione civile, competente in questi casi, ai fini della verifica degli idonei requisiti al mantenimento del titolo di guida.