In sedia a rotelle dopo l'operazione: "Risarcita con un milione di euro, ma chi ha sbagliato è ancora al suo posto"

Il dramma di una 74enne che non può più camminare dopo un banale intervento al ginocchio. Ora ha deciso di denunciare i sanitari: "Non voglio che ad altri capiti quello che è successo a me"

E' entrata all'ospedale Santo Stefano con le sue gambe per un banale intervento di protesi al ginocchio, ma ne è uscita in sedia a rotelle da cui non potrà più rialzarsi a causa di un errore medico commesso durante l'anestesia che l'Asl Toscana Centro ha ammesso accordando un maxi risarcimento di quasi un milione di euro in un accordo transattivo.L'Asl ha pagato ma non risulta abbia preso alcun provvedimento nei confronti dei sanitari che hanno commesso l'errore. Sono ancora lì come se non avessero distrutto la vita di un'intera famiglia. Per questo Concetta Bongiovanni, assistita dall'avvocato Andrea Pagnini, ha deciso di denunciare alla Procura della Repubblica i responsabili di quel pasticcio che le è costato l'uso delle gambe e quindi l'addio all'indipendenza, la costante sopportazione di dolori fortissimi e una vita che non è più vita: "Non lo faccio per i soldi. L'accordo con l'Asl implica la rinuncia ad altre pretese economiche. - spiega Concetta Bongiovanni - Ciò che mi preme è che le persone che hanno sbagliato ne rispondano e siano messe in condizione di non nuocere più a nessuno. Non voglio che capiti ad altri ciò che è successo a me".La quotidianità di Concetta che ha 74 anni, è un tecnico Asl in pensione e vive nella zona Est di Prato, è stata stravolta il 26 febbraio 2019 quando nel praticarle l'anestesia per l'intervento al ginocchio sinistro qualcosa è andato storto, ma anzichè fermarsi, capire e rimediare, si è forzato pur di andare avanti e poi si è tentato di nascondere. In particolare quel giorno al terzo tentativo dell'anestesista di inserire l'ago in zona lombare, è fuoriuscito un liquido rosato. E' seguito un quarto tentativo con lo stesso esito ma anzichè fermarsi e avvertire l'ortopedico, l'anestesista è andata avanti e quindi si è proceduto con l'intervento. Il giorno dopo è la stessa anestesista ad andare a fare visita alla paziente limitandosi a chiederle come stava e senza riportarlo in cartella clinica. Qualche ora dopo Concetta comincia a capire che le sue gambe non rispondono ai comandi. Lo fa presente al personale del reparto ma solo 28 ore dopo la prima richiesta di aiuto, interviene un medico che capisce subito quanto la situazione sia complessa. Dispone degli esami specifici che evidenziano la presenza di un ematoma alla colonna vertebrale nel tratto lombare. Subito dopo è stata trasferita a neurochirurgia a Careggi per un intervento d'urgenza per rimuovere l'ematoma senza avvicinarsi troppo al midollo per evitare possibili danni. Purtroppo però i ritardi registrati al Santo Stefano nel riconoscere l'errore commesso e nell'intervenire per cercare di rimediare, sono stati tali che il danno è risultato irreversibili. L'Inps. tra l'altro, ha riconosciuto una inabilità assoluta del 100%. Quasi una sentenza di condanna a morte per Concetta e suo marito che da quel giorno vivono necessariamente in simbiosi ogni minuto del giorno tra le mille difficoltà che la vita in sedia a rotelle comporta.Tra l'altro la loro abitazione non è adeguata alla situazione e sono stati costretti a comprarne un'altra nelle immediate vicinanze, in modo da stare vicini alla figlia e ai nipoti: "Chi mi invidia per quell'indennizzo, riconosciuto all'85%, sbaglia. Intanto perché vi assicuro che le spese sono tantissime e poi perché darei tutto quello che ho per poter tornare a usare le mie gambe e a fare la vita di prima. Ero una persona e una nonna dinamica. Ora devo dipendere da tutti e ho stravolto anche la vita di mio marito. Nonostante ciò vedo che i responsabili di questa tragedia sono ancora al loro posto. Non lo posso accettare". L'Asl ha effettuato un'indagine interna subito dopo i fatti, utile anche a capire come comportarsi in sede legale. L'esito però non è mai stato mostrato alla parte lesa che ora, in sede di denuncia penale, ne chiede visione. E' in quel documento infatti, che probabilmente è scritto nero su bianco in primis chi ha sbagliato e poi chi ha perseverato ritardando la correzione dell'errore e forse anche tentando di nasconderlo. Ma due gambe che non rispondono più ai comandi sono uno sbaglio difficile da negare e camuffare.