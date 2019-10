19.10.2019 h 16:23 commenti

In sala d'attesa dal medico arrivano le Pillole della salute

Sei schede informative sul mal di schiena, la prostata, la dipendenza da fumo, la contraccezione d'emergenza, l'intolleranza alimentare e l'utilizzo degli antibiotici. L'idea è di Sistema Salute

Piccole schede, da leggere mentre si aspetta il medico o il turno in farmacia, da portare a casa per condividerle con la famiglia. Pillole di educazione e informazione sanitaria, così hanno voluto chiamarle i centri medici di Sistema Salute, 6 strutture che lavorano in rete a Prato e a Seano

“I nostri centri medici sono organizzati per dare risposte ai cittadini ha sottolineato Fabrizio Tempesti di Sistema salute - Mettiamo al primo posto le esigenze delle persone e la qualità dei servizi e abbiamo pensato a strumenti agili e chiari, parte integrante di un nuovo modello di sanità, dove pubblico e privato dialogano e si integrano, ma sempre dalla parte delle famiglie”.

Per ora nelle schede sintetiche si è affrontato il problema del mal di schiena, della prostata, della contraccezione d’emergenza, dell’intolleranza alimentare, dell’ uso degli antibiotici e del dipendenza da fumo. Nei prossimi mesi le schede informative saranno aggiornate con nuovi argomenti.

“La prima cosa da combattere – ha spiegato Stefano Giannoni presidente cooperativa medica Gea – sono le false notizie attraverso un’ informazione corretta e scientifica. Poi è necessario far capire che il mal di schiena non è una malattia per cui non è necessario ricorrere a esami costosi. E ancora l’abuso degli antibiotici ha creato una resistenza nei batteri che sono tornati ad uccidere anche in Toscana. “

Il format delle pillole è semplice, con linguaggio chiaro e argomenti di largo interesse in campo medico e hanno come protagonisti mister e lady Pillola che saranno il filo conduttore di tutta la campagna. Le schede, sistemate nell’espositore, saranno disponibili nelle strutture di Sistema Salute, negli studi dei medici di base e nelle farmacie e centri medici che aderiranno alla campagna e nei prossimi mesi saranno tradotte in altre lingue.

Promuovere la prevenzione è il primo obiettivo della campagna di Sistema Salute. Saperne di più su sintomi e patologie comuni è il primo passo per non ammalarsi o per guarire.



