Occupazione in ripresa nell'area pratese: +1,8 per cento di lavoratori dipendenti ma ancora lontani i livelli pre-Covid

Analisi di Irpet sull'andamento del lavoro in Toscana nei primi mesi del 2021. Nel secondo trimestre, quasi 85mila contratti di lavoro dipendente a Prato su un totale regionale 939.740. Rispetto al 2019 un calo del 3,8 per cento, mentre rispetto al 2020 un aumento dell'1,8

nadia tarantino

Nel secondo trimestre del 2021, nella provincia di Prato, si sono contati 84.693 dipendenti con un regolare contratto di lavoro (al netto della pubblica amministrazione e dell'Istruzione). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si tratta di un aumento dell'1,8 per cento, mentre se si torna indietro al 2019 si tratta di una diminuzione del 3,8 per cento. Il 2021, dunque, ha segnato una 'ripresina' dell'occupazione che però è ancora lontana dalle quota pre-Covid. E' quanto dice lo studio sul mercato del lavoro in Toscana condotto da Irpet che ha fatto il punto sull'andamento nei primi sei mesi del 2021 con particolare riferimento al periodo compreso tra aprile e giugno. L'analisi ha preso in esame tutti i comparti produttivi e dei servizi evidenziando un affanno maggiore nei settori del turismo e del commercio più a lungo sottoposti alle restrizioni e all'alternanza tra zone rosse e zone arancioni che in Toscana è cominciata il 13 novembre 2020 ed è proseguita fino a metà aprile 2021.Su scala regionale il numero dei dipendenti non è ancora tornato ai livelli del 2019: il raffronto parla di una perdita di circa 19mila posti di lavoro pari al 2 per cento. Ma c'è l'altra faccia della medaglia: rispetto al 2020 sono stati recuperati 29mila contratti. Un quadro in chiaroscuro che certamente non ricalca la situazione occupazionale prima dell'emergenza sanitaria ma che mostra chiari segnali di un lento ritorno ai vecchi parametri.I dipendenti nei servizi turistici sono in calo del 16,6 per cento se si guarda al 2019 e in aumento di quasi il 3 se invece si guarda al 2020. Peggio va al commercio che resta fermo al 5,4 per cento, senza nessun recupero sul 2020. Tessile e abbigliamento segnano per l'occupazione -1 per cento sul 2020 e -5,9 sul 2019. Note positive per la meccanica, settore che segna una crescita dell'occupazione di oltre il 7 per cento sui dati del 2019.Complessivamente in Toscana, tra aprile e giugno 2021, si sono contati 939.740 dipendenti, il 4,4 per cento in meno dello stesso periodo del 2019 e l''1,8 per cento in più del 2020 con un saldo negativo del 2,7 per cento.